Multinet Up ve Yolcu360 İş Birliği ile Yurt Dışı Araç Kiralamalarında %40 İndirim

Multinet Up ve Yolcu360 iş birliği kapsamında gerçekleşen kampanya ile MultiPay kullanıcıları, Yolcu360 üzerinden yapacakları yurt dışı araç kiralamalarında net yüzde 40 indirim fırsatı kazanıyor. Kampanya, 31 Eylül 2023 tarihinde sona erecek.

Multinet Up ve Yolcu360 iş birliği kapsamında gerçekleşen kampanya ile MultiPay kullanıcıları, Yolcu360 üzerinden yapacakları yurt dışı araç kiralamalarında net yüzde 40 indirim fırsatı kazanıyor.

Multinet Up'dan yapılan açıklamaya göre, Yolcu360 web sitesi ve uygulaması üzerinden yapılan 1-29 gün arası kiralamaları kapsayan kampanya, 31 Eylül 2023 tarihinde sonra erecek.

Kampanyadan yararlanmak için Multinet Up'ın mobil uygulaması MultiPay üzerinden indirim kodu alınması gerekiyor.

Alınan kod ile Yolcu360 internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden kampanya sayfasına girildikten sonra, açılan sayfaya kampanya kodunu girilerek indirimli kiralama işlemi sağlanıyor.

Ayrıca Yolcu360'ın 7/24 hizmet veren 0850 360 5 360 numaralı Misafir Merkezi'ni arayıp indirim kodu belirtilerek de kampanyaya katılım gerçekleştirilebiliyor.

Sadece yurt dışı araç kiralama hizmetlerinde geçerli olan kampanya, başka bir kampanya ya da indirim kodu ile kullanılamazken, aylık ve uzun dönem kiralamaları kapsamamakta.