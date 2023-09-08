Multinet Up, taşıt tanıma çözümü MultiPetrol ile şirket araçlarının akaryakıt giderlerini yönetiyor

Multinet Up, taşıt tanıma çözümü MultiPetrol ile şirket araçlarının akaryakıt giderlerinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Multinet Up, taşıt tanıma çözümü MultiPetrol ile işverenlere kontrol yetkinliği ve muhasebesel kolaylık gibi avantajlar sunarken, şirket çalışanlarına Shell kalitesiyle araçtan inmeden alışveriş kolaylığı imkanı tanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Üye İş Yeri ve İş Birlikleri Genel Müdür Yardımcısı Erem Çakıroğlu, "İster bir ister 1.000 aracı olsun, her ölçekten şirket akaryakıt giderlerinin yönetimini MultiPetrol ile yaparak maliyet tasarrufunda bulunabiliyor." ifadesini kullandı.

Çakıroğlu, MultiPetrol'ün araç bazında limitleme ve harcama takibi özellikleri ile firma yetkililerinin, araçlara gün, hafta, ay ve lokasyon bazında limitler koyabildiğini ve harcamaları sistem üzerinden dilediği zaman takip edebildiğini bildirdi.

Araç bazlı detaylı kullanım raporları ile etkin bir gider kontrolü sağlanabildiğini belirten Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Firmalar ödemelerini kredi kartı, doğrudan borçlandırma sistemi veya nakit olarak gerçekleştirebiliyor. Shell & Turcas Petrol AŞ'nin en büyük aracı kurumuyuz. Shell & Turcas Petrol AŞ, Türkiye'nin dört bir yanındaki 1.140'tan fazla istasyonuyla bugün EPDK raporlarına göre istasyon başına verimlilik puanı en yüksek değere sahip yakıt tedarikçisi. Multinet Up olarak, hem bu ulaşılabilirliği hem de Shell'in üstün ürün ve hizmet kalitesini, 15 yılı aşkın süredir müşterilerimize sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

İşletmelere sunduğumuz bir diğer avantaj ise araç tanıma sistemlerindeki çeşitlilik. Kullanıcılarımız MultiPetrol taşıt tanıma sistemi cihazlarıyla araçtan inmeden yakıt alımı yapıyor ve ödemeler taşıt tanıma sisteminden otomatik olarak gerçekleşiyor. Taşıt tanımada her firmanın ihtiyacına en uygun cihazı sağlamak için çeşitli alternatifler sunuyoruz. Örneğin, araca zarar vermeden ve garantiyi bozmadan depo kapağının ağız kısmına monte edilen akıllı halka ile camınızı bile açmadan yakıt alabiliyorsunuz. Taşınabilir TSS cihaz tipi olan akıllı anahtarlıkta ise montaj gerekmiyor. Çok yakın zamanda ise kullanıcılarımıza akaryakıt alımlarında Shell'in dijital çözümü üzerinden de hizmet vermeye başlayacağız."