Multinet Up, Sales Network Topluluğu'ndan ödül aldı

Multinet Up, Sales Network Topluluğu tarafından düzenlenen Contact Day'de Best Team to Join ödülünü ve BoSA (Best of Sales Awards) 2023'de Müşteri Deneyimi kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yemek kartı, kurumsal hediye ve sosyal yardım kartı, akaryakıt, konaklama ve toplu satın alma çözümleriyle şirketlere tasarruflu gider yönetimi hizmeti veren Multinet Up, Sales Network Topluluğu'nun Uniq İstanbul'da yılın enlerini seçmek için organize ettiği Contact Day'de iki ödül birden kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Üst Yöneticisi (CEO) Ali Emre Sever, Türkiye'nin en büyük kapalı devre ödeme altyapılarından birini yönettikleri ekosistemde, tüm paydaşlara yeni nesil bir deneyim sunmaya gayret ettiklerini belirtti.

Sever, "Kurumsal müşterilerimize operasyonel kolaylık ve maliyet avantajı gibi önemli faydalar sunarken, kart kullanıcılarımız olan çalışanların memnuniyetine ve refahına katkıda bulunuyoruz. Bu faydaları artırmak adına, günümüzün hızlı değişen dinamikleri karşısında sürekli farklılaşan ihtiyaç ve beklentileri yakından takip ediyor, bu ihtiyaçlara en hızlı şekilde çözüm geliştirmek amacıyla hem organizasyonel süreçlerimizi hem de müşterimize ulaştığımız kanalları yeni nesil teknolojiler aracılığıyla geliştiriyoruz. 24 yıldır bu alanda edindiğimiz tecrübenin ve sektörümüzdeki öncü pozisyonumuzun da gerektirdiği üzere tüm faaliyetlerimizi deneyim kavramını merkeze alarak, deneyimin teknoloji, süreçler, çalışan ve müşteri boyutlarını sistematik bir yaklaşımla tasarlıyoruz." dedi.

"Kurum olarak attığımız her adımın fayda ve değer üretmesi gerektiğine inanıyoruz." yorumunu yapan Sever sözlerini şöyle tamamladı:

" Bu bilinç sayesinde fark yaratan, sektörümüze de yön veren çözümler geliştiriyoruz. Bunu yaparken çalışanlarımızın deneyimini ve mutluluğunu önceliklendiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki köklerini içeriden alan başarı mutlaka dışarı yansıyor, çalışanın mutluluğu müşterinin mutluluğunu getiriyor. Teknolojiyi de bu amaçla, paydaşlarımıza sunduğumuz deneyimi iyileştirmeye yönelik etkili bir araç görüyoruz.

Özellikle son yıllarda ağırlık verdiğimiz yapay zeka teknolojilerini müşteri deneyimi ve pazarlama alanındaki faaliyetlerimizde etkin bir şekilde kullanıyoruz. Örneğin RPA, IVR, Speech Analytics, Chat Bot, Chat GPT gibi teknolojileri işimize entegre etmemiz sayesinde, müşteri deneyiminde lider konuma geldik."