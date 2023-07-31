Multinet Up, işverenlerin yan hak uygulamaları ve çalışan yardımları tercihlerini ortaya koyan pazar araştırmasının sonuçlarını paylaştı

Multinet Up, işverenlerin yan hak uygulamaları ve çalışan yardımları kapsamındaki kurumsal hediye tercihlerini ortaya koyan pazar araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamada, Multinet Up'ın Kuantum Araştırma iş birliğiyle her yıl işletmelerin kurumsal yardım ihtiyaçlarını karşılama yöntemlerine yönelik gerçekleştirdiği, 1.500'den fazla büyük, orta ve küçük ölçekli firmanın katıldığı araştırmanın 2023 sonuçları paylaşıldı.

Buna göre; çalışan yardımı yapan işletmelerin oranı 2022'de yüzde 60 iken, bu oran 2023'te yüzde 65'in üzerine çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Bora Işık, Kuantum Araştırma ile gerçekleştirilen pazar araştırmasının sonuçlarına ve MultiGift'i kullanan işletmelerden aldıkları geri dönüşlere göre çalışan yardımında bulunan işletmelerin sayısının her geçen yıl arttığını bildirdi.

Işık, "Çalışan motivasyonunu ve iş yerine bağlılığını artırmak amacıyla, yılbaşı, yıl dönümü, evlilik gibi özel günlerde ve kıdem ödüllendirmelerinde başvurulan kurumsal yardım uygulamaları en çok toplumsal dayanışmanın benimsendiği bayram dönemlerinde gerçekleştiriliyor. Çalışan yardımında bulunan işverenlerin sayısında son yıllarda gözlemlenen artışı, artan enflasyon karşısında çalışanının refah seviyesini korumaya yönelik eğilimlerin yansıması olarak okumak mümkün." ifadelerini kullandı.

"İşverenler, bakiyenin amacına uygun kullanılmasını önemsiyor"

Bora Işık, kurumsal yardım uygulamalarına başvuran işverenlerin tercihlerinde etkili olan unsurlara değinerek, işverenler için çalışana tanımlanan bakiyenin, amacına uygun şekilde kullanılmasının önemli olduğunu gördüklerini aktardı.

İşverenler için çalışan yardımının birincil ve öncelikli ihtiyaçları karşılayabilmesinin önemli olduğuna işaret eden Işık, şu bilgileri verdi:

"Bir diğer önemli tercih unsuru ise bu bakiyenin kullanılabileceği markaların sayısı ve niteliği. Çalışanın geniş seçeneklere sahip olması, prestijli markalardan oluşan harcama noktalarına kolayca erişebilmesi işverenler tarafından oldukça önemseniyor. İşverenlerin marka kartı tercihlerinde etkili üçüncü en önemli unsur ise kendilerine sağlanan indirim oranları. Multinet Up olarak düzenli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz pazar araştırmalarıyla ve tüketici anketleri sonucunda ortaya çıkan değerlendirmelere göre her zaman yeni çözümler üretiyor, MultiGift çatısı altında sunduğumuz ürün çeşitliliğini, bu ürünlerin sağladığı avantajları artırıyoruz ve dijital kullanım alanlarını çeşitlendiriyoruz."

Işık, gerçekleştirdikleri bu aksiyonlar sonucunda işverenlerin taleplerine etkin şekilde yanıt verdikleri için MultiGift tercih eden işletmelerin sayısının hızla yükseldiğini, son 3 yılda 4 kat büyüme elde ettiklerini vurguladı.