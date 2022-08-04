MultiNet'lilere General Mobile alışverişlerinde yüzde 12 indirim fırsatı

Multinet Up ve General Mobile iş birliği kapsamında, MultiNet kullanıcıları tüm General Mobile ürünlerini yüzde 12 indirimle satın alma ayrıcalığı kazanıyor.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, Multinet Up, MultiNet kartı kullanıcıları için gerçekleştirdiği avantajlarla dolu kampanyalarına bir yenisini daha ekledi.

Multinet Up ve General Mobile iş birliği kapsamında, MultiNet kullanıcıları General Mobile'ın web sitesinden yapacakları tüm alışverişlerinde yüzde 12 indirim kazanma fırsatı yakalıyor. Yalnızca General Mobile'ın web sitesinden yapılan alışverişlerde geçerli olan kampanya, 31 Ağustos 2022 tarihinde sona eriyor.

Üstün özelliklere ve güncel teknolojilere sahip ürünleri arasında akıllı telefon, akıllı saat, kablosuz kulaklık ve akıllı telefon aksesuarları bulunan General Mobile, Türkiye'nin en çok tercih edilen teknoloji markaları sıralamasında ilk beşte yer alıyor.

MultiNet'liler, MultiPay mobil uygulaması üzerinden kendilerine özel tanımlanmış kampanya kodunu kullanarak General Mobile'ın web sitesinden yapacakları alışverişlerde söz konusu indirimden yararlanabiliyor. Tüm General Mobile ürünlerinde geçerli olan indirim, sepette 1 defaya mahsus olmak üzere uygulanıyor. Kampanya, nakit (havale) ve kredi kartı ile yapılan tüm alışverişlerde geçerli oluyor.

Multinet Up'ın sunduğu avantajlar dünyasında MultiNet kullanıcıları, alışverişlerini ister fiziki kartlarıyla ister MultiPay uygulaması üzerinden kullandıkları sanal kartlarla yapabiliyor. Yaygın üye iş yeri ağında yer alan fiziki mağazaların yanı sıra YemekSepeti, MOPAŞ, Tazemasa, GetirYemek gibi online platformlarda da geçerli olan MultiNet, kullanıcılarına diledikleri gibi alışveriş yapma imkanı sunuyor.

Kampanya hakkında bilgi almak ve MultiNet yemek kartının kullanıcılara sağladığı diğer indirim kampanyalarını öğrenmek için Multinet Up'ın web sitesini ziyaret edilmesi gerekiyor.