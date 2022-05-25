MultiGift ile yapılan ramazan alışverişleri yüzde 140 arttı - Haberler

Multinet Up'ın kurumsal hediye kartı ve sosyal yardım çözümü MultiGift ile ramazan ayında yapılan bayram alışverişleri, bir önceki ramazan ayına göre yüzde 140 arttı.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, çalışan motivasyonu ve teşvik uygulamaları kapsamında çalışan memnuniyetini artırmak isteyen her ölçekten firmaya çözüm sunuyor.

MultiGift, işverenlere yüzde 39'a varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık sağlarken, çalışanlar için 20 binden fazla harcama noktasında ihtiyaçlarına uygun şekilde alışveriş imkanı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up Satış Genel Müdür Yardımcısı Didem Kuş, çalışanlarına bayram, yılbaşı, doğum günü ve özel günlerde hediye vermek isteyen firmalar için operasyonel yükü azaltan, maliyet avantajı ve lojistik kolaylık sağlayan çözümleri MultiGift ile her yıl ramazan ayında çalışan yardımı yapmak isteyen firmaların çözüm ortağı olduklarını belirtti.

MultiGift'in bu ramazanda da hem çalışanlara seçme özgürlüğü tanıması hem de işverenlere sağladığı avantajlar sayesinde cazip bir seçenek olarak öne çıktığı ve çalışanını mutlu etmek isteyen firmaların gıda yardımı uygulamalarında ve bayram hediyesi seçimlerinde tercih edildiğini aktaran Kuş, şunları kaydetti:

"Bu sene MultiGift'i tercih eden işverenlerin sayısı, geçtiğimiz ramazan ayına göre yüzde 78 artış gösterdi. MultiGift'le yapılan Ramazan alışverişleri ise geçen yıl Ramazan ayındaki harcamalara göre yüzde 140 artış gösterdi. Harcamaların önemli bir bölümü market kategorisinde gerçekleşirken, market harcamalarını sırasıyla giyim ve teknoloji kategorileri izledi. Dijital kod veya sanal kart gibi alternatif ödeme seçenekleri sunarak, çalışanlara ister online olarak ister mağazalarda alışveriş yapma ayrıcalığı sunan MultiGift'in önümüzdeki süreçte daha fazla işveren tarafından tercih edileceğini öngörüyoruz."