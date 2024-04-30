Üye Girişi
Haberler

Mükelleflere Ocak-Mart 2024'te enflasyon düzeltmesi yapmama kararı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi döneminde mükelleflerin enflasyon düzeltmesi yapmaması kararı aldı. Bu kararla birlikte, birinci geçici vergi beyannamesi enflasyon düzeltmesi yapılmadan ve bilanço doldurulmadan verilebilecek.

Mükelleflerin birinci vergilendirme dönemi olan Ocak-Mart 2024'te enflasyon düzeltmesi yapmamalarına karar verildi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi döneminin (Ocak-Mart 2024) sonu itibarıyla, mükelleflerin enflasyon düzeltmesi yapmaması uygun görüldü.

Böylece, 17 Mayıs 2024'e kadar verilmesi gereken birinci geçici vergi beyannamesi, enflasyon düzeltmesi yapılmadan ve beyannamenin ekinde yer alan bilançonun doldurulmasına gerek olmadan verilecek.

Öte yandan, 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak.

Münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler ise şartlara bakılmaksızın (her geçici vergi dönemi sonu itibarıyla) enflasyon düzeltmesi yapma zorunlulukları bulunduğundan, 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi dönemi dahil enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

1 Mayıs'ta kütüphaneler açık mı? 1 Mayıs'ta hangi kütüphaneler açık? Biricik Belediye Başkanı istifa mı etti? DEM Partili Mehmet Begit neden istifa etti, olay ne? #128204 1 Mayıs'ta bankalar tatil mi? 1 Mayıs'ta bankalar resmi tatil mi? 1 Mayıs hangi yollar kapalı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda İstanbul'da hangi yollar açık olacak? Alternatif güzergahlar neresi? 1 Mayıs'ta METRO ve OTOBÜS çalışıyor mu? İşçi Bayramı'nda otobüs ve metrolar açık mı? #128653 1 Mayıs'ta hastaneler açık mı? 1 Mayıs'ta aile hekimleri çalışıyor mu? Eczaneler, sağlık ocağı ve hastaneler açık mı? 1 MAYIS KAPALI YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR | #9940 1 Mayıs'ta kapalı olan yollar hangisi? İstanbul alternatif güzergahlar neler? SON DAKİKA: 1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?#128653 1 Mayıs'ta otobüs, metro, metrobüs, marmaray bedava mı? #128669 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda okullar tatil mi? #128226 1 Mayıs Çarşamba okullar kapalı mı? BAHAR son bölümde ne oldu? Bahar 11. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? BAHAR yeni bölüm fragmanı izle! İSTANBUL GENELİ: 1 Mayıs'ta hangi yollar kapalı? #128669 İstanbul'da 1 Mayıs'ta alternatif yollar hangileri? #128651 1 Mayıs İstanbul'da kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar hangisi? #9940 1 Mayıs'ta hangi yollar açık? 1 Mayıs'ta vapur seferleri olacak mı? 1 Mayıs vapur seferleri iptal edildi mi? Şişli'de 1 Mayıs'ta hangi yollar kapalı olacak? Şişli'de alternatif güzergahlar neler? 1 Mayıs'ta kapalı yollar ve alternatif güzergahlar! Beşiktaş'ta 1 Mayıs'ta hangi yollar kapalı olacak? Beşiktaş'ta alternatif güzergahlar neler? 1 Mayıs'ta kapalı yollar ve alternatif güzergahlar!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title