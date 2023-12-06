Üye Girişi
Haberler

Muhyettin amca 40 yıllık hayalini gerçekleştirdi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Muhyettin Ertuğrul isimli şahıs, 40 yıllık hayalini gerçekleştirerek, köyünün karşısında bulunan iki dağ arasında kalan 15 dönümlük araziye 500 meyve fidanı dikti.

Muhyettin amca 40 yıllık hayalini gerçekleştirdi...15 dönümlük arazisine 500 meyve fidanı dikti

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Muhyettin Ertuğrul isimli şahıs, 40 yıllık hayalini gerçekleştirerek, köyünün karşısında bulunan iki dağ arasında kalan 15 dönümlük araziye 500 meyve fidanı dikti.

İlçenin Demirkonak Köyü'nde 40 yıldan fazla çiftçilikle uğraşan 65 yaşındaki Muhyettin Ertuğrul, hayalini gerçekleştirmek için Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdu. Yüksekova Ziraat Odası öncülüğünde yaptığı başvuruyla 40 yıllık hayali olan arazi için 500 fidanı almaya hak kazanan Muhyettin amca, hayalini gerçekleştirdiği araziyi Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen ile birlikte gezdi.

40 yıllık hayalini gerçekleştirdiğini belirten Muhyettin Ertuğrul, "65 yaşındaydım hala çiftçilikle uğraşıyorum. Ben yıllardır köyümde yonca ve buğday ekiyorum, ama yıllardır hayalim olan 2 dağ arasında kalan 15 dönümlük araziyi yeşile dönüştürmekti. Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen'in öncülüğünde Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurduk. Şükür Allah'a 40 yıllıdır hayalim olan arazime 500 meyve fidanı aldım. Bana bu desteği sağlayan devletimize teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı sağlayan Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen'e teşekkür ediyorum. Allah'a hamdolsun bundan sonra ölsem de ardımda bir hayır bıraktım. Artık çocuklarıma, torunlarıma bir eser bırakacağım" dedi.

Muhyettin amcanın 40 yıldır beklediği ana şahit olduğunu belirten Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen ise "Bugün Muhyettin amcamızın 2 dağ arasında bulunan tarlasındayız. Amcamızın 40 yıllık bir hayali vardı, o hayali gerçekleşti. Arazisini şu an meyve ağaçlarıyla donattı. Bizde kendilerini ziyaret edip tebrik ettik. İnan şu an çok mutluyuz, çünkü amcamız o sevdasından vazgeçmedi ve en sonunda başardı. Allah ondan razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yüksekova Hakkari Çiftçilik Tarım Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Birleşmiş Milletler 99. madde nedir? Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 2. eleme adayları kimdir? 6 Eylül 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? 6 Aralık MasterChef takım oyunu - dokunumazlık kim kazandı? MasterChef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları kim? Eltilerin Savaşı filmi konusu, oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti! Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti! Eltilerin Savaşı nerede çekildi? Eltilerin Savaşı konusu ne, oyuncuları kimler? Eltilerin Savaşı ne zaman, hangi kanalda? Güneş delindi mi? Güneş yüzeyindeki kara delik nedir, Dünya'ya zararı var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 6-7 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Trabzonspor - Çorum FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor - Çorum FK maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Trabzonspor - Çorum FK maçı CANLI izle! Trabzonspor - Çorum FK maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? 6 Aralık Kabine toplantısı kararları! SON DAKİKA! Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman? ZTK KURA ÇEKİMİ TARİHİ Kabine toplantısı konuları! GÜNDEMDE NELER VAR? 6 Aralık Kabine toplantısı konuları neler? Kabine toplantısı bitti mi? SON DURUM! Kabine toplantısı gündeminde neler var? Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi partiden milletvekili? Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun hayatı!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title