Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası, Mahkemeden Zaferle Döndü

Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası, kamu mühendislerinin ve teknik personelinin iş güvenliği ve hakları için verdiği mücadeleyi kazandığını duyurdu. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ne (TEİAŞ) karşı açılan davada Ankara 25'inci İdare Mahkemesi, koruyucu giyim malzemesi sağlanmamasının hukuka aykırı olduğuna karar vererek Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası lehine hüküm verdi. Böylece, 7'nci Dönem Toplu Sözleşme hükümlerinin idareler tarafından zamanında ve eksiksiz uygulanmasının zorunlu olduğu kanıtlandı.

Kamu mühendislerinin ve teknik personelinin haklarının aranmasında önemli bir rol üstlenen Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ne (TEİAŞ) karşı açtığı koruyucu giyim malzemesi davasını kazandığını duyurdu. Ankara 25'inci İdare Mahkemesi'nin 17 Haziran 2025 tarihli ve 2025/946 sayılı kararıyla, TEİAŞ'ın enerji, sanayi ve madencilik hizmet kolunda çalışan personele 7'nci Dönem Toplu Sözleşme kapsamında koruyucu giyim malzemesi sağlanması için yapılan başvurunun, zımnen reddine ilişkin işlem, hukuka aykırı bulunarak iptal edildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Ankara 25'inci İdare Mahkemesi, davayı inceleyerek toplu sözleşme hükümlerinin bağlayıcı olduğunu ve TEİAŞ'ın bu hükümleri yerine getirme yükümlülüğünün 1 Ocak 2024 itibarıyla başladığını vurguladı. Mahkeme, toplu sözleşme süresinin iki yıl olmasının idarelere bu yükümlülüğü erteleme yetkisi vermediğine hükmetti. Ayrıca, koruyucu giyim malzemelerinin sağlanması için bir komisyon kurulması gerekiyorsa, bu komisyonun toplu sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarihten önce veya hemen sonrasında oluşturulması gerektiği belirtildi. Mahkeme, TEİAŞ'ın başvuruyu zımnen reddetmesinin hukuka aykırı olduğuna karar vererek işlemin iptaline hükmetti. Ayrıca kararda, enerji hizmet kolunda çalışan personele 7'nci Dönem Toplu Sözleşme kapsamında koruyucu giyim malzemesi verilmesi için gerekli adımların atılması gerektiği açıkça ifade edildi.

"Verdiğimiz mücadele, mahkeme kararıyla taçlandı"

Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası Genel Başkanı Mümin Güler, "3 Eylül 2023 tarih ve 32298 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan 7'nci. Dönem Toplu Sözleşme'nin "Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu" başlıklı Onuncu Bölümü'nün 1'inci maddesinde; fabrika, atölye, laboratuvar, maden ocakları, sanayi tesisleri, akaryakıt istasyonları, petrol boru hatları veya açık arazi şartlarında görev yapan personele, görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesinin ayni olarak verilmesi gerektiği açıkça belirtiliyor. Ancak, söz konusu toplu sözleşme hükmünün 2023 Eylül'ünde yürürlüğe girmesine rağmen, TEİAŞ tarafından bu yükümlülük yerine getirilmedi. Üyelerimizin haklarını korumak adına TEİAŞ'a başvuruda bulunduk, ancak olumsuz yanıt aldık. Toplu sözleşmeyle garanti altına alınmış koruyucu giyim hakkımızı da bu nedenle yargıya taşıdık ve tarihi bir zafer kazandık. Üyelerimizin güvenliği ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için verdiğimiz mücadele, mahkemenin bu adil kararıyla da taçlandı. Umarım mahkeme kararı emsal teşkil eder ve toplu sözleşme hükümlerini uygulamayan tüm kurumlara bir mesaj olur. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz mitingde de üyelerimizin haklarını savunmak için alanlarda sesimizi yükselterek ve kamu mühendislerinin ve teknik personelinin hakları için mücadele etme kararlığımızı gözler önüne serdik. TEİAŞ'a karşı aldığımız zaferle de, üyelerimizin mali ve sosyal haklarını koruma konusundaki kararlılığımızı net bir şekilde gösterdiğimizi düşünüyorum. TEİAŞ ve diğer ilgili kurumların, mahkeme kararına uygun olarak en kısa sürede koruyucu giyim malzemesi sağlama yükümlülüğünü yerine getirmesini talep ediyoruz" dedi. - İSTANBUL