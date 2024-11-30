Mühendis Tek-Sen Enerji Genel Başkanı Mümin Güler: "Haklarımızı geri kazanmak için yola çıktık"

Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası Genel Başkanı, "Mühendis Tek-Sen Enerji olarak, mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının ve diğer teknik hizmet meslek gruplarının kaybolan haklarını ve itibarlarını geri kazandırma amacıyla bir araya geldik. 20 Eylül 2023 tarihinde kurduğumuz sendikamız, bu meslek gruplarının haklarını savunmak ve seslerini duyurmak için yola çıkmıştır" dedi.

Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası Genel Başkanı Mümin Güler, mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının ve diğer teknik hizmet meslek gruplarının kaybolan haklarını ve itibarlarını geri kazanmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Genel Başkan Mümin Güler açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"20 Eylül 2023 tarihinde kurduğumuz sendikamız, bu meslek gruplarının haklarını savunmak ve seslerini duyurmak için yola çıkmıştır. Umutsuzluğa kapılmak yerine, kendi haklarımızı aramak adına birleşerek, güçlü bir adım attık. Bizler, enerji, sanayi, madencilik gibi önemli sektörlerde görev yapan mühendislerin ve teknik personelin haklarını savunmak için mücadele ediyoruz. Bugün, sekiz hizmet kolunda örgütlenmiş bulunuyoruz ve konfederasyon olma yolunda hızla ilerliyoruz. Ayrıca, hiçbir siyasi partiyle bağımızın olmadığını ve bağımsız bir şekilde faaliyet gösterdiğimizi, tüm gücümüzü üyelerimizden aldığımızı vurgulamak isterim.

"30 yıllık mühendis, 105 bin TL maaş almalı"

Mühendislerin ve teknik personelin karşı karşıya olduğu maaş adaletsizliğine dikkat çekmek istiyorum. 30 yıllık bir mühendis 57 bin TL maaş alırken, eşdeğer meslek gruplarında bu rakam 100 bin TL'yi aşıyor. Bu durum, mühendislerin emeğinin yeterince değer görmediğini ve hak ettikleri maaşların çok altında çalıştıklarını gösteriyor. Bu sorunun çözülmesi adına iki temel önerimiz var: Birincisi, 'teknik çalışma ödemesi' adı altında ilave bir ödeme eklenmesi, ikincisi ise ek ödeme oranlarında 50 puanlık bir artış yapılması. Bu düzenlemelerle, mühendis maaşlarının 105 bin TL'ye çıkarılmasını hedefliyoruz. Ayrıca teknik hizmetler sınıfında görev yapan yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, peyzaj mimarı ve iç mimar ile şehir plancısı ve bölge plancısı, tekniker, teknisyen meslek unvanlarının mesleki sorumluluk sigortası kapsamına alınması amaçlanmaktadır. Mesleki sorumluluk sigortası kapsamına alınmamız; hem teknik hizmet sınıfının güvenliğini sağlamak hem de toplumun sağlıklı ve sürdürülebilir projelere ulaşmasını temin etmek için büyük önem taşıyor.

"Maaş adaletsizliği, iş barışını bozuyor"

Maaş adaletsizliği sadece mühendislerin motivasyonunu etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda iş barışını da bozuyor. Kamu mühendislerinin eşdeğer meslek gruplarına kıyasla düşük maaş alması, çalışma verimliliğini düşürüyor ve beyin göçünü hızlandırıyor. Bu durum, gelecekte kamu kurumlarında nitelikli mühendis bulmakta zorlanmamıza yol açacak. Bununla birlikte, maaş iyileştirmeleri yalnızca çalışanları motive etmekle kalmayacak, aynı zamanda kamu hizmetlerinin kalitesini ve ülkemizin kalkınmasını da olumlu yönde etkileyecektir.

"Mühendislerin ve teknik hizmet sınıfının emeklilik kaygıları var "

Meslektaşlarımızın; emeklilik sonrası yaşam koşulları hakkında ciddi kaygıları bulunmaktadır. Emekli teknik personel maaşları, yüksek enflasyon ve yaşam maliyetleri karşısında geçimlerini sürdürebilme konusunda yetersiz kalmaktadır. Emekli maaşlarının, çalışanların geçimlerini sürdürebilmesi ve onurlu bir yaşam sürmesi için yeterli olmasının gerektiğini düşünüyoruz. Bugün, emekli teknik personelin maaşları, yoksulluk sınırının çok altında kalıyor ve bu durum, emeklilik dönemi için büyük bir belirsizlik oluşturuyor. Mevcut maaşlar, emekli olan mühendis ve teknik personelin günlük ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak. Bu sebeple, kazanılacak hakların emekliliğe yansıtılması gerektiğini savunuyoruz. Bu sorunun çözülmesi için, 5434 ve 5510 sayılı kanunlara bir ek madde eklenmesini talep ediyoruz. Bu düzenleme ile emekli maaşlarına ilave bir ödeme yapılması sağlanarak, şu an 26 bin TL civarında olan maaşların, yoksulluk sınırının üzerinde bir seviyeye çıkarılması mümkün olacaktır. Emekli maaşlarının, emekliler için sadece hayatta kalma değil, yaşam kalitesini sürdürebilme noktasında da yeterli düzeye getirilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz.

"Gençler mühendislik mesleğini tercih etmiyor"

Mühendislik fakültelerinin doluluk oranlarında büyük bir düşüş yaşanıyor. 2024 yılı itibarıyla birçok mühendislik fakültesine öğrenci yerleşmemiştir. Gençlerin mühendislik mesleğini tercih etmeme nedenlerinin başında, kamudaki düşük maaşlar ve yetersiz özlük hakları yer almaktadır. Eğer bu durum devam ederse, orta vadede ülkemizin teknik altyapısı ciddi şekilde zayıflayacak ve kalkınma hızımız olumsuz etkilenecektir.

"Hak Yoksa İş Yok" eylemi ve taleplerimiz

1 Kasım'da gerçekleştirdiğimiz iş bırakma eylemi, meslektaşlarımızın haklarını savunmak adına önemli bir adımdı. Eylemin temelinde, "koruyucu giyim hakkı" ve "meslek kanunu" taleplerimiz vardı. 2024-2025 Toplu Sözleşmesi'nde açıkça belirtilen koruyucu giyim malzemelerinin hala uygulanmadığı aşikardır ve bu durum iş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Ayrıca, meslek kanunu eksikliği nedeniyle mesleki hak kayıplarının önüne geçilememektedir. Bu eksikliklerin giderilmesi için mücadelemiz devam edecektir.

"Meslek kanunu ve haklarımız için mücadele ediyoruz "

Mühendis Tek-Sen Enerji olarak, kamu mühendislerinin çalışma koşullarını düzenleyecek ve mesleğin itibarını artıracak bir meslek kanunu talep ediyoruz. Kamu mühendislerinin haklarının korunması, maaş iyileştirmelerinin emekliliğe yansıması ve teknik çalışma ödemesi gibi yeni ödeme kalemlerinin getirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

TBMM'de bekleyen kanun teklifleri

TBMM'ye sunulan ancak henüz yasalaşmayan mühendislik ve teknik hizmetlerle ilgili kanun tekliflerinin de çalışanların haklarını koruma noktasında yetersiz kaldığını düşünüyoruz. 3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun'un günümüz ihtiyaçlarını karşılamadığını belirtmek istiyorum. Yeni düzenlemeler yapılmadığı takdirde; kamu mühendislerinin ve teknik hizmet çalışanlarının hak kayıpları artacak ve mesleki sorunlar derinleşecektir.

Bizler, Mühendis Tek-Sen Enerji olarak; haklarımızı geri kazanmak ve mesleğimizin itibarını yükseltmek için kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz." - İSTANBUL