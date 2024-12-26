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Mühendis Tek-Sen'den Özlük Hakları İçin Acil Talep

Mühendis Tek-Sen'den Özlük Hakları İçin Acil Talep
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MÜHENDİS TEK-SEN Enerji Sendikası Genel Başkanı Mümin Güler, mühendis ve teknik hizmetler sınıfı çalışanlarının özlük haklarının kanunlaştırılmasını ve koruyucu giyim malzemelerinin temin edilmesini talep etti.

MÜHENDİS TEK-SEN Enerji Sendikası Genel Başkanı Mümin Güler, "Mühendis ve Teknik Hizmetler Sınıfı çalışanlarının özlük haklarının bir an önce kanunlaştırılmasını ve devletimizin tüm evlatlarına adil ve hakkaniyetli davranmasını talep ediyoruz" dedi.

MÜHENDİS TEK-SEN Enerji Sendikası Genel Başkanı Mümin Güler, Mühendis ve Teknik Hizmetler Sınıfı çalışanlarının özlük haklarına ilişkin taleplerini açıkladı.

Başkan Güler, taleplere ilişkin şu yazılı açıklamayı yaptı:

"Mühendis ve Teknik Hizmetler Sınıfı çalışanları, birçok risk ve sorumluluk alarak kamuya hizmet etmekten onur duymaktadır. Ancak, maaş ve özlük haklarına yönelik haklı taleplerine, 'tekil düzenleme' denilerek karşı çıkılmaktadır. Bu bağlamda, tekil düzenlemelere karşı olduğunu her fırsatta dile getiren, fakat gerçekleştirilen bu düzenlemeler hakkında hiçbir açıklama yapmayan sendikaların tutumunu kamuoyunun takdirine sunuyoruz.

Mühendis ve Teknik Hizmetler Sınıfı çalışanlarının özlük haklarının bir an önce kanunlaştırılmasını ve devletimizin tüm evlatlarına adil ve hakkaniyetli davranmasını talep ediyoruz.

2024 yılı sona ermek üzere olmasına rağmen; hizmet kolumuzdaki mühendis ve teknik hizmetler sınıfı çalışanlarının hakkı olan ve 2024 yılı içerisinde verilmesi gereken koruyucu giyim malzemeleri halen verilmemiştir. Mühendis ve teknik elemanlarımız arazide, atölye, açık alanda çalışırken koruyucu giyim malzemesinin verilmemesi sonucu yaşanacak kazalardan kurumlar ve kurum idarecileri sorumlu olacaktır. Bu durumun dikkate almasını önemle hatırlatırız.

03.09.2023 tarih ve 32298 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 Yıllarını Kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'nin 10. Bölümü, Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme'nin 1. Maddesinde şu düzenleme yer almaktadır:

Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların fabrika, atölye, laboratuvar, maden ocakları, sanayi tesisleri ve akaryakıt istasyonları ile petrol boru hatları veya açık arazi şartlarında görev yapan personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar kurumlar ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Bu hükme göre, ilgili işyerlerinde görev yapan personele koruyucu giyim malzemesi sağlanması yükümlülüğü getirilmiştir. Çalışanların güvenliği ve sağlığı açısından son derece önemli olan bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi, kurumların ve yetkili sendikanın sorumluluğundadır. Koruyucu giyim malzemesinin temin edilmemesi, sadece çalışanların sağlığını riske atmakla kalmaz, aynı zamanda iş kazalarının önlenmesini engeller ve hukuki sorumluluk doğurur. Bu kapsamda, görev ve sorumluluğunu yerine getirmeyen kurumlar ve yetkili sendika ile ilgili olarak hukuki süreçler başlatılacaktır. Kamuoyunun dikkatine sunulur." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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