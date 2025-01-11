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Mühendis Tek-Sen'den Kamu Çalışanlarının Maaş Zamlarına İlişkin Açıklama

Mühendis Tek-Sen'den Kamu Çalışanlarının Maaş Zamlarına İlişkin Açıklama
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Mühendis Tek-Sen Sendikaları, kamu çalışanlarının özlük hakları ve maaş zam oranları hakkında basın açıklaması yaptı. Sendika, mühendis ve THS çalışanlarının maaşlarının yetersiz olduğunu, meslek grupları arasındaki maaş farklarının giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Mühendis Tek-Sen Sendikaları tarafından, kamu çalışanlarının özlük hakları ve maaş zam oranlarına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan mühendis, mimar, şehir plancısı ve diğer teknik hizmetler sınıfı (THS) çalışanlarının özlük haklarının İyileştirilmesi, Mühendislik Meslek Kanununun çıkarılması, teknik sorumluluk tazminatı ve tüm kazanımların emekliliğe yansıtılması hususlarını hedefleyerek kurulan sendikalardan oluşan Mühendis Tek-Sen tarafından, kamu çalışanlarının özlük hakları ve maaş zam oranlarına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirildi. Ankara Ulus Meydanı'nda gerçekleştirilen açıklamada, kamu personellerinin maaşlarının yetersiz olduğu ve denk meslek gruplarıyla olan maaş farklarının düzeltilmesi gerektiği ifade edildi.

Burada Mühendis Tek-Sen adına konuşan Mühendis Tek-Sen Kültür Turizm Başkanı Başak Komar, "Yıllardır eriyen maaşlarımızın yanı sıra, son olarak 03 Ocak tarihinde açıklanan yüzde 11,54 oranındaki memur zammıyla birlikte kamunun her alanında görev yapan mühendis ve THS çalışanları için durum daha da vahim hale gelmiştir. Bahse konu zam oranı yaşamın gerçeklerinden uzak olduğu gibi aynı zamanda 2025 yılı için açıklanan yüzde 58,51'lik kira artış oranı, yüzde 43,93'lük yeniden değerleme oranı ile kıyaslandığında bizlerin 'yoksulluk sınırı' ile karşı karşıya kaldığı bariz olarak ortadadır" açıklamasında bulundu.

"Meslek gruplarıyla olan maaş farkı da artık kıyaslanamaz hale gelmiştir"

Komar, 2014 yılından bugüne kadar tüm kariyer meslek grupların maaşlarına yapılan iyileştirmelerden mahrum bırakıldıklarını belirterek, "Bu da yetmez gibi aynı eğitim zorluğuna sahip dengimiz olan meslek gruplarıyla olan maaş farkı da artık kıyaslanamaz hale gelmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mühendis, mimar ve THS çalışanları açısından bahse konu durumun ivedilikle düzeltilmesi büyük önem arz etmektedir" ifadelerine yer verdi.

"Ülkeye katma değer katan tüm projelerde bizler varız"

Komar, yaşamın hemen her alanında kamu görevlilerinin olduğunu kaydederek, "Depreme dayanıklı konut yapımında; projelendirilmesinden denetlenmesine, inşa sürecinden kullanıma hazır hale getirilmesine, hakedişinin hesaplanmasından kabulüne kadar bizler varız. Sofranıza gelen gıdanın denetlenmesinden tarımsal kalkınmaya, orman yangınına doğrudan müdahaleden yeniden ıslah çalışması yapılmasına kadar geçen sürede bizler varız. Ülkenin yer altı zenginliklerinin ekonomiye kazandırılmasından değerli madenlerin işlenmesine, taş ocaklarından kömür madenlerine, akaryakıt denetiminden nükleer enerjinin kullanımına kadar, ülkeye katma değer katan tüm projelerde bizler varız" diye konuştu.

"e-devlet sisteminin işletilmesinden milli yazılımların geliştirilmesine kadar bizler varız"

İnsanların hayatını kolaylaştıran ulaşım ağlarının teşkilinden otomasyonuna, hava meydanlarının kontrol düzenine ve uydu ve haberleşme sistemlerine kadar yine kamu görevlilerinin emeklerinin olduğunu aktaran Komar, "Kamudaki tüm altyapı ve üst yapı sistemlerin geliştirilmesinden işletilmesine, kamu ve ülkemiz insanlarının yoğun olarak kullandığı e-devlet sisteminin işletilmesinden milli yazılımların geliştirilmesine, savunma sanayi projeleri süreçlerinin yürütülmesinden tüm sivil ve askeri uçuşların meteorolojik verilerle sağlanmasından, vatandaşlarımızın kaliteli hizmet almasında bizler varız. Ülkemizin tüm sağlık sektörünün her alanında, şehir hastanelerinde, devlet hastanelerinde ve laboratuvarlarda kullanılan tüm otomasyon sistemlerinde ve vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerde bizler varız. Ülkemizin değerli kültürünü yansıtan her alanda, kültürel hazinelerimizin korunmasında ve tüm tarihi değerlerimizin restorasyonlarında bizler varız" şeklinde konuştu.

"Nisan ayı içerisinde Mühendis Tek-Sen Konfederasyonunu kuracağız"

Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu'nun kuruluşuna dair de bilgiler paylaşarak, "Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, mühendislerin ülkemiz için olan önemini ve değerini 'Türk Mühendislerinin alnında Cumhuriyetin istikbalini aydınlatan ışık parıldar' sözleriyle göstermiştir. Atamızın bu değerli sözünden de anlaşılacağı gibi ülkemizin geleceğinde mühendislerimizin önemi açıkça vurgulanmaktadır. Haklarımızı aramak amacıyla kurduğumuz; Mühendis Tek-Sen Enerji, Mühendis Tek-Sen Tarım Orman, Mühendis Tek-Sen Bayındırlık, Mühendis Tek-Sen Büro, Mühendis Tek-Sen Ulaştırma, Mühendis Tek-Sen Yerel Yönetimler, Mühendis Tek-Sen Sağlık ve Sosyal, Mühendis Tek-Sen Kültür Turizm Sendikaları olarak Nisan ayı içerisinde Mühendis Tek-Sen Konfederasyonunu kurup mücadelemizi hep birlikte daha güçlü bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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