Muğla Zeytinyağı Kalite Ödül Yarışması Uzatıldı

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2019 yılında başlatılan ' Zeytinyağı Kalite Ödül Yarışması' süresi 20 Şubat 2024 tarihine kadar uzatıldı.

Zeytinin Zeytinyağına Kaliteli ve Kayıpsız Yolculuğu Projesi çerçevesinde 2019 yılında başlayan zeytinyağı kalite yarışmasının bu yıl 5'iincisi düzenleniyor. Zeytinyağı Kalite Ödüllerinin verileceği yarışmada, yayınlanan şartlara uygun zeytinyağları Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından teslim alınıyor.

Zeytinyağı tanıtımı ve değerinin artmasına vesile olan yarışmanın bu yıl da büyük ilgi görmesi bekleniyor. Geçen yıl 134 zeytinyağı üreticisi, firma ve markasının katıldığı yarışmada en yüksek kaliteye sahip zeytinyağlarına altın, gümüş, bronz, premium ve polifenol kategorilerinde ödül verildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammed Sevinç, "Milas Memecik Zeytinyağının Avrupa Birliği tarafından tescillenmesiyle daha da anlam kazanan yarışmayla Muğla zeytinyağının tüm dünyada aranan ve tercih edilen bir marka haline gelmesi için çalışmaya devam edeceğiz. 2019'da başlayan yarışmamıza 79 başvuru vardı. Bugün geldiğimiz noktada, geçen yıl itibari ile 10 ilçeden 134 üreticimiz bu yarışmaya katıldı. Bu yarışmayla 39 adet olmak üzere son 4 yıllık süreçte markamız ortaya çıktı. Aldığımız mesafeyi görmek açısından bu çok önemli. Üreticilerimizi, cesaretleri ve başarıları için kutluyorum. Bizler de zeytin ve zeytinyağı alanında çalışmalarımızla sahalarda çalışarak katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu yılda yarışma için Aralık ayıyla itibari ile başvuruları almaya başladık. Son tarihimiz 31 Ocak 2024 olduğunu hatırlatarak üreticilerimizi ve işletmelerimizi yarışmamıza katılmaya davet ediyorum. Benim yağım en iyi diyen herkesi bekliyoruz. Duyusal ve laboratuvar analiz sonuçlarına göre ödüllerin sahibi siz olun, yağınızın değerine değer katın" dedi. - MUĞLA