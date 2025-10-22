Muğla Yabancı Turist Sayısında Düşüş Yaşadı

İstanbul ve Antalya'dan sonra en fazla yabancı turisti ağırlayan Muğla, 9 ayda 3 milyon 37 bin 464 yabancı turisti ağırladı. Uluslararası iki havalimanına sahip Muğla'ya gelen yabancı turistlerin yüzde 42'sini İngiliz turistler oluşturdu. Muğla'ya 2024 yılının Eylül ayı sonunda gelen turist sayısı 3 milyon 239 bin 853 kişi olurken, bu yıl Eylül ayı sonu itibari ile gelen turist sayısında yüzde 6 düşüş yaşanarak 3 milyon 037 bin 464 kişi olarak gerçekleşti.

Deniz, kum güneş ve kültür turizmi

Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi ünlü turistik ilçeleri ile deniz, kum ve güneş turizminin yanında zengin tarihi kalıntılara ve arkeolojik buluntulara ev sahipliği yapıyor. 108 adet ören yeri ile de kültür turizminin önemli kentlerinden Muğla, son yıllarda başta Cumhurbaşkanlığı Bisiklet turunun en önemli parkurlarına sahip olması nedeniyle spor turizmi ile de ön plana çıkıyor.

1 milyon 264 bin İngiliz turistler geldi

Muğla'yı tercih eden yabancı ülkeler arasında ilk sırayı İngiltere alıyor. İngiltere'den 9 ayda 1 milyon 264 bin 595 yabancı turist girişi oldu. İngiltere'yi sırasıyla 358 bin 430 kişi ile Rusya Federasyonu, 274 bin 709 kişi ile Polonya, 195 bin 400 kişi ile Almanya ve 79 bin 116 kişi ile Hollanda takip ediyor. Gelen turistlerin yüzde 42'si İngiliz, yüzde 12'si Rusya Federasyonu, yüzde 9'u Polonya, yüzde 6'sı Almanya ve yüzde 3'ünü de Hollanda oluşturuyor.

İki uluslararası havalimanından 2 milyon 492 bin turist giriş yaptı

Türkiye'de İstanbul'dan sonra iki uluslararası havalimanına sahip Muğla'ya gelen yabancı turistlerin 2 milyon 492 bin 039'u uçak ile geldi. Dalaman Havalimanına 9 ayda 1 milyon 638 bin 338 yabancı turist uçak ile iniş yaparken, 853 bin 701 yabancı turist de Milas-Bodrum Havalimanında iniş yaptı. 545 bin 425 yabancı turist ile Marmaris, Fethiye, Bodrum, Datça ve Milas'taki deniz gümrük kapılarından giriş yaptı. - MUĞLA