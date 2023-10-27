Muğla'ya çoklu kademeli kavşak yapımı için son aşamaya gelindi

AK Parti Muğla Milletvekilleri, Muğla'ya yapılacak çoklu kademeli kavşak yapımı için son aşamaya gelindiğini açıkladı. Kavşağın yapılacağı şantiye merkezini ziyaret eden milletvekilleri, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Muğla'ya yapılacak çoklu kademeli kavşak yapımı için son aşamaya gelindiği bildirildi.

Ak Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete, Yakup Otgöz ve AK Parti MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan, kavşağın yapılacağı şantiye merkezini ziyaret etti.

Burada yetkililerden yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi alan milletvekilleri, gelinen son durumu basın mensupları ile paylaştı.

Mete, projenin son halini de basın mensuplarına göstererek, yapılacak çoklu kademeli kavşak yapımı için son aşamaya gelindiği söyledi.

Çalışmaların alanda 2 yıl önce başladığını belirten Mete, "Şuan şantiye kurulmuş durumda. Yolların yapılabilmesi için yan taraftaki arazilere girilmesi gerekiyor. Kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Bu bölgenin bir bölümü sit alanı, bir kısmı tarla. Karayollarının plan değişikliğini belediyemizin onaylamasını da bekliyoruz. 12-15 dönümlük kamulaştırma yapılması gereken alan var." dedi.

Çoklu kavşak yapımı için direklerin büyük bölümünün de kamulaştırması yapılacak arazilerin içinde olacağını aktaran Mete, bunun için kamulaştırma çalışmalarının da kısa süre içerisinde bitmesi gerektiğini dile getirdi.

Belediyenin de hızlı bir çalışma ile üzerine düşeni yapacağına işaret eden Mete, "Daha sonra kamulaştırma sürecini hızlandırmaya çalışacağız. Mahkemelik olmadan kamulaştırmayı bitirmek istiyoruz. Kamulaştırmanın bitirildiği gün çalışmalar başlayacak." diye konuştu.

Mete, çalışmaların başlamasıyla firmanın tüm ekip ve ekipmanlarıyla kısa sürede kavşağı yapacağını ifade etti.