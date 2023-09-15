Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü 500 Kilogram Etiketsiz Bal'a El Koydu

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgede yapılan çalışma sonucunda etiketsiz ve sevk raporu bulunmayan 500 kilogram balı ele geçirdi. El konulan ballar numune alınarak laboratuvara gönderildi.