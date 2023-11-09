Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi Üreticilere Kazandırmaya Devam Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi, tarımsal kooperatiflerin bir araya gelerek satış ve pazarlama konusunda çalışmalar yapmaktadır. Kooperatif, defne yaprağı satışı gerçekleştirerek üreticilere katkı sağlamaktadır.

Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Muğla sınırları içinde faaliyet gösteren tarımsal kooperatiflerin bir araya gelmesi ile kurulan Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi'nin satış ve pazarlama konusundaki çalışmaları üreticilere kazandırmaya devam ediyor.

Tarım Güçbirliği Kooperatifi yurtiçine kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılmak üzere 5 ton defne yaprağı satışı gerçekleştirerek üreticilere katkı sağladı. Doğadan toplanan defne yaprakları kurutularak satışı gerçekleştiriliyor. Ayrıca distilasyon tesisinde yağı çıkartılarak defne yağı olarak da satılabiliyor. Muğla'nın birçok ilçesinde bulunan defne için üreticiler gerekli izinleri alarak toplama yapabiliyor.

Kurulduğu günden bu yana Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi yurt dışına 3 ton tahin, yine yurt dışına 2 ton çağla turşusu, büyük marketler zincirlerine çilek son olarak da Muğla sınırları içerisinde üretilen ve Büyükşehir Belediyesi Distilasyon tesisinin büyük katkı sağladığı tıbbi aromatik bitkilerden 300 litre kekik yağı, 300 litre adaçayı yağı, 300 litre lavanta yağı satışı gerçekleştirmişti. - MUĞLA