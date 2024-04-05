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Muğla, Su Ürünleri ve Hayvansal Ürünler İhracatında Türkiye'de İlk Sırada

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Bin 480 kilometre kıyı şeridi ile Türkiye'nin en uzun kıyısına sahip Muğla, Türkiye'de su ürünleri ve hayvansal ürünler ihracatında Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Ülkeye önemli döviz girişi sağlayan Su Ürünleri ve Hayvansal Ürünler sektörü 137,3 milyon dolar olan ihracat rakamını Mart ayında 143,8 milyon dolara çıkardı.

Türkiye'de su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ve Ege Bölgesi'nde gıda ihracatının lideri de olan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Mart ayında, Türkiye geneli su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı yüzde 1,2'lik gerileme yaşarken, Ege Bölgesi'nden yaptığı ihracatı yüzde 5'lik artışla 137,3 milyon dolardan 143,8 milyon dolara taşıdı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

ge İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Kuru meyve sektöründeki ihracat artışı sürüyor. 2024 yılına başarılı bir giriş yapan ve iki aydır ihracat artış rekortmeni olan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Mart ayında ihracatını yüzde 9'luk artışla 84 milyon dolardan 91,2 milyon dolara çıkarsa da, ihracat artış rekortmenliğini, Ege Tütün İhracatçıları Birliği'ne kaptırdı. 2024 yılında ilk kez yıllık ihracatta 1 milyar doları geçen EKMİB, Mart ayı sonunda yıllık ihracatını 1 milyar 22 milyon dolara taşıdı" dedi.

Zeytin ve zeytinyağı sektörü ihraç pazarlarında tutunmayı başardığı belirten Eskinazi, "Türkiye'deki tüm zeytin ve zeytinyağı ihracatçılarını çatısı altında buluşturan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, Mart ayında 66 milyon dolarlık ihracatı kayda aldı. 2023 yılında tarihi bir ihracata imza atan EZZİB, 2024 yılında dökme zeytinyağı ihracatındaki yasağa rağmen ihracatta yüzde 9'luk düşüşle ihracat pazarlarında tutunmayı başardı" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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