Muğla Seydikemer'de Tarıma Dayalı Süt OSB İnşa Edilecek

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kurulacak olan Tarıma Dayalı Süt Organize Sanayi Bölgesi için Bin 150 dekar arazi satın alındı. Proje, bölgenin hayvancılık merkezi olacak.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Çobanisa Mahallesi'nde kurulacak Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas (Süt Sığırcılığı) Organize Sanayi Bölgesi'nin inşa edileceği Bin 150 dekar arazi, tüzel kişilik tarafından satın alınarak projede önemli bir eşik aşılmıştı.

Antalya, Burdur Muğla ve Denizli'nin kesişim noktasında, Kırsal Çobanisa köyü mevkiinde Bin 150 dekar alan içinde kurulan ve Seydikemer ilçesini bölgenin hayvancılık merkezi yapacak olan Seydikemer Tarıma Dayalı Süt OSB yönetim kurulu toplantısı Muğla Valisi İdris Akbıyık başkanlığında yapıldı.

Seydikemer Tarıma Dayalı Süt OSB'nin çalışmaları hakkında Genel Müdür Tayyar Şaşmaz'dan bilgi alan Vali İdris Akbıyık, 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak olan OSB'nin altyapı ve inşaat hazırlıklarının en kısa sürede bitirileceğini ifade etti. - MUĞLA