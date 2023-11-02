Muğla Seydikemer'de Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin İhale Tarihi Belli Oldu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kuruluş şamasındaki Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluş protokolü onaylandı. Müteşebbis heyet tarafından satın alınan arazi üzerine yapılacak etüd, proje ve mühendislik işi 7 Kasım'da ihaleye çıkacak.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kuruluş şamasındaki Süt İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluş protokolü 2 Haziran 2022 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanarak tüzel kişilik kazanmıştı. Müteşebbis heyet tarafından hazineden satın alınan arazi üzerine yapılacak etüd, proje ve mühendislik işi 7 Kasım'da ihaleye çıkıyor.

Organize Sanayi Bölgesinin 1 milyon 143 bin 843 m2'lik arsası Milli Emlak Genel Müdürlüğünden satın alındı. Arazi bedelinin tamamı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyette bulunan kuruluşların katkıları ile karşılandı.

Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanına ait etüt, proje mühendislik hizmetleri hazırlanması işi ihalesi yapılacak. İhale, 7 Kasım 2023 Salı günü saat 11.00'da Seydikemer İlçesinde yapılacak. Organize Sanayi Bölgesi arazisinin etüt, proje mühendislik hizmetlerinin yaptırılmasından sonra altyapı işleri (yol, su, elektrik, kanalizasyon, atıksu) tamamlanacak, sonra da öncelikle Seydikemer ve Fethiye İlçelerinde bulunan yatırımcı firmalardan toplanacak talep doğrultusunda parsel tahsisleri yapılarak faaliyete başlanacak. - MUĞLA