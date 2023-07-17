Muğla Seydikemer Belediyesi'nde İş-Kur Hizmet Noktası Kuruldu

Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Seydikemer Belediyesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde belediyede İş-Kur Hizmet Noktası kuruldu. Ulaşılabilirliği kolaylaştırarak, istihdamı arttırmayı hedefleyen protokolü Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Zahide Altınok imzaladı. İş-Kur Hizmet Noktası ile ilçedeki iş arayan vatandaşlara İş-Kur hizmetleri daha hızlı ve kolay ulaşacak. Vatandaşa daha kaliteli ve hızlı hizmet verme anlayışı ile oluşturulan Seydikemer Hizmet Noktası sayesinde vatandaşlardan gelen talep ve işlemlerin daha seri bir şekilde karşılanacağını kaydeden Başkan Akdenizli, 'Belediye bünyesinde oluşturduğumuz hizmet noktası ile ulaşılabilirliği kolaylaştırarak, istihdamı arttırmayı hedefliyoruz' dedi. - MUĞLA