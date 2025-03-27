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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 478 Geçici İşçi İçin Kura Çekimlerine Başladı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 478 Geçici İşçi İçin Kura Çekimlerine Başladı
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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, bünyesinde görevlendirilecek 478 geçici işçi için kura çekimlerine başladı. 336 orman işçisi ve çeşitli operatör kadroları için başvurular kabul edildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilecek 478 geçici işçi kadrosu için yapılan başvurular sonrası kura çekimleri başladı.

Bölge Müdürlüğüne bağlı işletmelere 336 adet orman işçisi, 100 adet arazöz şoförü, 14 adet greyder operatörü, 16 adet dozer operatörü, 10 adet ekskavatör operatörü, 1 adet iş makineleri operatörü ve 1 adet traktör şoförü olmak üzere toplamda 478 adet geçici işçi alımı için kura çekimleri başladı.

Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde yapılan kura çekimlerinde bugün Aydın, Fethiye, Milas, Nazilli ve Seydikemer İşletme Müdürlüklerine alınacak personellerin kura çekimi yapılıyor. 28 Mart Cuma günü ise Dalaman, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Muğla, Yatağan ve Yılanlı İşletme Müdürlüklerine alınacak personellerin kura çekimi yapılacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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