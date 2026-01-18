Haberler

Muğla'dan geçen yıl 745 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı yapıldı

Muğla'dan geçen yıl 745 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'dan geçen yıl 85 bin ton su ürünleri ihraç edilerek 745 milyon dolar gelir elde edildi. Muğla, su ürünleri üretiminde önemli bir konuma sahip olup, ihracatın yaklaşık yüzde 35'ini gerçekleştirmektedir.

Muğla'dan geçen yıl 85 bin ton su ürünleri ihraç edilerek 745 milyon dolar gelir elde edildi.

Kültür balıkçılığında ülkede önemli bir konumda bulunan Muğla'da, denizdeki çiftliklerde ve iç sulardaki tesislerde çoğunlukla alabalık, çipura, levrek, minekop ile sarıağız üretiliyor.

Kent merkezi ve ilçelerdeki tesislerde yetiştirilen balıklar, üretim alanından fileli kepçeler yardımıyla alınarak işlenmek üzere tesislere götürülüyor. Tesislerde temizlenen balıklar, fileto olarak veya dondurularak satışa hazır hale getiriliyor.

Balıklar, iç pazarın yanı sıra 80'den fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Ülke ihracatının yaklaşık yüzde 35'i Muğla'dan

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, AA muhabirine, bölgede yetiştirilen balıkların taze soğutulmuş, dondurulmuş bütün, temizlenmiş, fileto ve füme olarak yurt dışına gönderildiğini söyledi.

Muğla'nın tarım ve su ürünleri üretiminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Baydar, "Geçen yıl 170 bin ton su ürünleri üretimi gerçekleştirildi, bunun da 85 bin tonu ihraç edilerek 745 milyon dolar gelir elde edildi. Ülke genelindeki 2,2 milyar dolarlık ihracatın yaklaşık yüzde 35'ini ilimiz gerçekleştiriyor." dedi.

Muğla'dan yapılan su ürünleri ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 20 arttığını anlatan Baydar, en fazla ürünü Avrupa Birliği ülkeleri ile Japonya, Rusya ve ABD'ye gönderdiklerini bildirdi.

Seyfettin Baydar, Muğla'da 342 su ürünleri tesisi bulunduğunu kaydetti.

Muğla'daki balıkçılık faaliyetlerinin ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu ifade eden Baydar, balık üretiminin yanı sıra dalgıçlar, kaptanlar, paketleme tesisindeki işçiler, fileto yapanlar, nakliye firmalarında çalışan işçilerle yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağlandığını belirtti.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Ekonomi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti

Terör örgütünden kanlı infaz! Kaçarken hepsini tek tek öldürdüler
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı

Komşuyu ayağa kaldıran kare! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi

ABD ordusu, Türkiye'nin yanı başındaki kritik üsten tamamen çekildi
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı

Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma personeli tutuklandı
Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı

Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 308'e yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi

ABD ordusu, Türkiye'nin yanı başındaki kritik üsten tamamen çekildi
Pınar Deniz yeni imajıyla göz kamaştırdı

Bu hallerini unutun! Yeni imajıyla göz kamaştırdı
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak

Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak