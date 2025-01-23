Üye Girişi
Haberler
Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirdi

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Narin cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı! 'Katil kim?' sorusu yine yanıtsız kaldı

Narin Güran cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı
Çoğunun soyadı aynı! Yangın faciasında ölen 78 kişinin isimleri belli oldu

Çoğunun soyadı aynı! Faciada ölen 78 kişinin isimleri belli oldu
Kayak merkezindeki facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Turizm Bakanı nerede?

78 canı 1 dakikalık açıklamayla geçiştirip sırra kadem bastı

Muğla'nın Su Ürünleri İhracatı 625,6 Milyon Doları Buldu

Muğla'nın Su Ürünleri İhracatı 625,6 Milyon Doları Buldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 yılında Muğla'da toplam 166 bin 377 ton su ürünleri üretimi gerçekleştirildi ve 95 bin ton su ürünü ihraç edilerek 625,6 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildi. Levrek ve çipura ihracatın zirvesinde yer alırken, Muğla'nın su ürünleri kalitesi uluslararası standartlarda denetleniyor.

Türkiye'nin su ürünleri lideri Muğla'dan 2024 yılında 348 tesiste toplam 166 bin 377 ton üretim gerçekleştirilirken, 95 bin ton su ürünü ihraç edilerek 625,6 milyon dolarlık bir ihracat geliri elde edildi.

Levrek ve Çipura zirvede

İhracatın başını çeken ürünler arasında, 45.505 ton ile levrek ilk sırada yer aldı. Çipura, 40.989 ton ile ikinci sırada gelirken, 4.443 tonluk ihracatıyla alabalık üçüncü sırada yer aldı. Bunun yanında granyöz, mercan gibi diğer balık türleri ve havyar da ihraç edilen ürünler arasında bulunuyor.

50'den fazla ülkeye ihracat

Muğla'da üretilen su ürünleri, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanına ulaşıyor. İhracat yapılan ülkeler arasında Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, ABD ve İngiltere gibi büyük pazarların yanı sıra Azerbaycan, Çin, Katar ve Tayland gibi çeşitli ülkeler de yer alıyor. Ayrıca Arnavutluk, Kuveyt, Tunus ve Umman gibi ülkelere toplam 16.635.000 adet canlı yavru ihracatı gerçekleştirildi.

Muğla'dan taze, soğutulmuş, dondurulmuş, fileto veya füme olarak ihraç edilen su ürünleri için toplam 13 bin 811 Veteriner Ön Sağlık ve Sağlık Sertifikası düzenlendi. Ayrıca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 289 işletme denetlenerek yüksek kalite ve hijyen standartlarının sağlanması için titizlikle çalışıldı.

İl Müdürü Saylak: "Su ürünleri Muğla'nın gurur kaynağı"

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, elde edilen başarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi "Muğla, su ürünleri üretimi ve ihracatında ülkemizin lider şehirlerinden biri olarak büyük bir potansiyele sahip. 2024 yılı itibarıyla su ürünleri ihracatında elde ettiğimiz 625,6 milyon dolarlık gelir, şehrimizin bu alandaki başarısını bir kez daha gözler önüne seriyor. Levrek ve çipura gibi ürünlerimiz, Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde sofralara ulaşıyor. Canlı yavru balık ihracatında da önemli bir noktadayız. Ekiplerimizin düzenli denetimleri ve işletmelerimizin hijyenik şartlarda üretim yapması sayesinde uluslararası standartlarda üretim gerçekleştiriyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm üreticilerimize, işletmelerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Muğla, yalnızca turizmiyle değil, tarım ve su ürünleriyle de ülkemizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir"

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, bölgenin doğal kaynaklarını ve tarımsal üretim potansiyelini en verimli şekilde değerlendirmek için çalışmalarına devam ederken, su ürünleri ihracatındaki bu başarı, sektörün büyüme ivmesini sürdüreceğinin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
img

DEM Parti heyetinden ikinci İmralı ziyareti sonrası açıklama
img

Hadise'nin dava açtığını gören Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Grand Kartal Otel'de bir yıl önce kalan misafir yangın riskine dikkat çekmiş

Otel müdürüyle misafir arasında bir yıl önce geçen diyalog
DEM Parti heyetinden ikinci İmralı ziyareti sonrası açıklama

DEM Parti heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj
Bolu'daki facia sonrası hayrete düşüren görüntü! Bu kez yer Elazığ

Bolu'daki facia sonrası akılalmaz görüntü
Canlı yayında hayrete düşüren görüntü! Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?

Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?
Türkiye'ye milyarlarca dolarlık dev teklif

Türkiye'ye milyarlarca dolarlık dev teklif

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.