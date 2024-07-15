Muğla'nın Bodrum ilçesine hizmet veren Milas-Bodrum Havalimanı'ndan Haziran ayında 639 bin 99 yolcu geçti
Dünyanın en önemli turizm merkezleri arasında gösterilen Muğla'nın Bodrum ilçesi başta olmak üzere bölgeye hizmet veren Milas-Bodrum Havalimanı Haziran ayında 639 bin 99 yolcuya hizmet verdi. Havalimanı aynı dönemde 14 bin 944 uçak trafiğine ve 15 bin 550 ton yük taşımaya hizmet verdi.
Dünyanın en önemli turizm merkezleri arasında gösterilen Muğla'nın Bodrum ilçesi başta olmak üzere bölgeye hizmet veren Milas-Bodrum Havalimanı Haziran ayında 639 bin 99 yolcuya hizmet verdi.
1997 yılında hizmete açılan Milas-Bodrum Havalimanı iç ve dış hatlar terminali ile yerli ve yabancı turistlerin başta Bodrum olmak üzere bölgedeki turistik tesislere hava ulaşım hizmeti veren havalimanı 2024 yılının ilk altı ayında 1 milyon 574 bin 123 yolcu ağırladı.
Milas-Bodrum Havalimanı 6 aylık süreçte 14 bin 944 uçak trafiğine ve 15 bin 550 ton yük taşımaya hizmet verdi. Milas-Bodrum Havalimanı 2024 Haziran ayında 5 bin 854 uçak ile 639 bin 99 yolcu ağırladı. Haziran ayında taşınan yük miktarı ise 7 bin 221 ton. - MUĞLA