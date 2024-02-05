Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde Tarımsal Üretim Planlaması Toplantısı Yapıldı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde tarımsal üretim planlaması toplantısı Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürü Dr. Altuğ Atalay başkanlığında yapıldı. İki oturumda yapılan toplantıda su merkezli uzun vadeli üretim planlaması masaya yatırıldı.

Toplantıda, ülkemizde başta iklim değişikliği ve su kısıtı olmak üzere ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan yaşanan gelişmeler, tarımsal üretimi önemli ölçüde etkilediği açıklanırken, artan nüfus ve yoğun kentleşme sonucunda gıdaya olan talep artışı, gıda güvenliği ve doğal kaynaklar üzerinde olan baskıyı da arttırdığı belirtildi. Bu nedenlerle kaynakların etkin ve planlı kullanılması zorunlu hale geldiği vurgulandı.

Dünyada yaşanan pandemi, gıda arz ve talep dengesini olumsuz etkilemiş, ülkemize komşu bölgelerdeki savaşlar, gıda güvencesi ve güvenliğini temin etmek için tarımsal üretim planlamasının önemini daha da arttırdığı belirtilen toplantı sonrası açıklama yapan Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürü Dr. Altuğ Atalay, " Muğla'da üretim planlaması konusunda tarıma bağlı tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte toplantı gerçekleştirdik. Sayın Bakanımızın talimatları ile birlikte üretimden sorumlu tüm genel müdürler, tüm birimler illere yayıldılar. En önemli üretim bölgelerinden biri olan Muğla'ya da biz Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü olarak başkanlık ediyoruz. Buradaki paydaşlarımız ile il ve ilce müdürlerimiz ile diğer kurum müdürlerimiz ile birlikte üretim planlamasını konuştuk. Bu üretim planlaması sayesinde ülkemizdeki arazilerin kayıtlılık oranı, üretimdeki potansiyeli ve gelir dengesi artarak devam edecek. Asıl amacımız bütün çiftçilerimizin bütün tarım arazilerini değerlendirmesi, ardından da vatandaşımızın çok daha ekonomik, çok daha güvenli yollarla bütün bu gıda arzının sağlanması" dedi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Sevinç, "Üretim planlamasında su temel odak noktası olarak değerlendiriliyor. Şu anda çok ciddi bir çalışma var. Hayvancılık üretim planlaması, su ürünlerindeki üretim planlaması ile ilgili adımlar atıldı. Bitkisel üretimdeki üretim planlaması ile ilgili süreç devam ediyor. Belirlenmiş olan havzalardaki ürünlerin üzerinden vatandaşlarımız, çiftçimiz ürünleri yetiştirecek ve tarımsal faaliyetlerine devam edecekler" dedi.

Tarımsal üretim planlamanın konuşulduğu toplantıda Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammed Sevinç, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürlüğü Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Strateji Genel Müdürlüğünden yetkililer ile İl Müdür Yardımcıları, Şube/İlçe Müdürleri ilgili personel, Bakanlığa bağlı kuruluş temsilcileri, DSİ, Orman Bölge Müdürlüğü, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünden yetkililer katılım sağladı. - MUĞLA