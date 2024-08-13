Üye Girişi
Haberler

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR Arasında Mesleki Eğitim Protokolü İmzalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR arasında öğrencilerin mezun oldukları meslek alanında çalışma hayatına katılımlarının desteklenmesine yönelik protokol imzalandı. Protokol kapsamında mezun öğrencilere cep harçlığı verilecek.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR arasında mesleki eğitimin desteklenmesine ilişkin protokol imzalandı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) iş birliğinde öğrencilerin mezun oldukları meslek alanında çalışma hayatına katılımlarının desteklenmesi amacıyla 'Mesleki Eğitimin Desteklenmesine İlişkin İş Birliği Protokolü' imzalandı.

Protokol ile işbaşı eğitim programına katılan Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Makine ve Tasarım Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Gemi Yapımı, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanlarından mezun öğrenciler 850,11 TL cep harçlığı alarak iş hayatına kazandırılacak.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen imza törenine, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve İŞKUR İl Müdürü Zahide Altınok katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Milli Eğitim Müdürlüğü Ekonomi İŞKUR Eğitim Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2024'te Üniversiteye kaç öğrenci yerleşti? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme istatistikleri ne? Antalya Kepez üstü teleferik yapılacak mı? Belediye Başkanı Mesut Kocagöz projeyi iptal mi etti? 13 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Didim nerede? Didim nereye bağlı? Didim'e nasıl gidilir? Zamlı emekli ve memur maaşları ne kadar olacak 2024? En düşük emekli ve memur maaşı kaç TL? Ankara su kesintisi sorgulama! 13 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Marakeş vize istiyor mu? Marakeş nerede? Marakeş'e nasıl gidilir, vizesiz mi? AÖF YAZ OKULU SINAVI: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta? AÖF sınav giriş belgesi sorgula! İstanbul su kesintisi sorgulama! 13 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI! 13 Ağustos İstanbul barajların doluluk oranı yüzde kaç? YKS ek tercih kimler yapabilir, kimler yapamaz? YKS ek tercih ne demek? YKS ek tercih ne zaman? YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? 2024 YKS 2. tercihler ne zaman? Yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih ne zaman? KYK KREDİ/BURS BAŞVURUSU 2024 | KYK burs-kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlıyor? KYK yurt başvuruları başladı mı? ÖSYM çöktü mü? ÖSYM sistemi çöktü mü? ÖSYM ne zaman düzelecek? ÖSYM neden girilmiyor? ÖSYM sitesine neden giremiyorum? YKS yerleştirme sonucuna nasıl bakılır? 2. TERCİHLER NE ZAMAN? YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN AÇILACAK 2024? ÖSYM 2. tercihler ne zaman başlayacak? Gökhan Çıra ile Aycan Yanaç sevgili mi? Survivor Aycan ve Gökhan Çıra aşk yaşıyor iddiaları! Sağlık Kurumları İşletmeciliği nedir? Sağlık Kurumları İşletmeciliği mezunu ne yapar? Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü kaç yıl? ÖSYM ek tercih ne zaman? ÖSYM ek tercihler ne zaman açılacak 2024? YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği değişti mi? MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ne?
title