Muğla haber... Muğla Büyükşehir'den Öğrencilere Eğitim Desteği

Muğla habere göre Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ilkokul, lise ve üniversite öğrencilerine eğitim desteği veriyor. Büyükşehir Belediyesi, ilkokul ve lise öğrencileri için kıyafet desteği, üniversite öğrencileri için ise 4 bin 80 TL maddi destek ve konaklama olanağı sağlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ilkokul, lise ve üniversite öğrencilerine eğitim desteği veriyor. Büyükşehir Belediyesi, ilkokul ve lise öğrencileri için kıyafet desteği, üniversite öğrencileri için ise 4 bin 80 TL maddi destek ve konaklama olanağı sağlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere vereceği desteği arttırarak devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl verdiği desteği bu yıl yüzde 70 arttırarak üniversite öğrencilerine 4 bin 80 TL'ye yükseltti. Büyükşehir Belediyesi ayrıca ilkokul ve lise öğrencilerine kıyafet desteği, eğitim için uzaktan gelen üniversite öğrencileri için konaklama olanağı sağlıyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE GEÇİCİ KONAKLAMA DESTEĞİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin farklı illerinden üniversite eğitimi için Muğla'ya gelen öğrencilere de kapılarını açtı. Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi, öğrenci olarak Muğla'ya gelen gençlere yurtlarına yerleşme sürecinde geçici konaklama desteği verecek. Büyükşehir Belediyesi'nin geçici konaklama desteği 19-29 Eylül 2022 tarihlerini kapsayacak.

BÜYÜKŞEHİR KIYAFET DESTEĞİ DE VERECEK

Büyükşehir Belediyesi eğitim desteğinin yanı sıra ilkokul ve lise öğrencilerine 600 TL kıyafet desteğinde bulunacak. Okul kıyafeti desteğinden faydalanacak olan öğrencilerin T.C vatandaşı olması, ailenin Muğla ilinde ikamet ediyor olması, devlet okulunda öğrenim görüyor olması, hanede kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inin altında olması, okul kıyafeti faturasını ibraz etme koşulları yer alıyor.

BAŞVURULAR 31 ARALIK 2022'DE SONA ERECEK

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere verilecek olan eğitim desteği için başvurular, 31 Aralık 2022 tarihinde sona erecek. Eğitim desteğinden faydalanmak isteyenler, Büyükşehir Belediyesi'nin 444 4801 nolu çağrı merkezinden Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na başvuruda bulunabilecekler.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLARAK GEREKEN DESTEĞİ SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Muğlalı öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunmak istediklerini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Öğrencilerimiz geleceğin Türkiye'si için çok önemli bir noktada bulunuyorlar. Bizde öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim almaları ve gittikçe zorlaşan geçim sıkıntısına bir nebze çare olabilmek için çalışıyoruz. Öğrencilerimizin sadece eğitim hayatına odaklanmaları ve bu doğrultuda başka etkenleri kendilerine dert edinmemeleri görüşündeyiz. Günümüz şartlarında bu pek mümkün gözükmese de biz Büyükşehir Belediyesi olarak gereken desteği sağlamaya çalışıyoruz" dedi.