Muğla haber... Muğla Büyükşehir, ürettiği levhalardan 14 Milyon TL tasarruf etti

Muğla yerel yerel haberine göre Muğla Büyükşehir, ürettiği levhalardan 14 Milyon TL tasarruf etti Muğla genelinde 147 bin 775 adet trafik levhası montajı yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu levhaların 69 bin 914 adedini bünyesinde bulunan baskı makinesi ile üreterek 14 Milyon 332 bin 370 TL tasarruf sağladı.

Muğla Büyükşehir, ürettiği levhalardan 14 Milyon TL tasarruf etti

MUĞLA - Muğla genelinde 147 bin 775 adet trafik levhası montajı yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu levhaların 69 bin 914 adedini bünyesinde bulunan baskı makinesi ile üreterek 14 Milyon 332 bin 370 TL tasarruf sağladı.

13 bin 247 kilometrekare yüzölçümüne sahip Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli ve modern yollarda seyahat etmeleri için düşey ve yatay işaretleme çalışmaları çerçevesinde yavaşlama uyarı çizgileri, yaya geçidi, refüj başı ofset tarama ve yol çizgi uygulamalarına aralıksız devam ediyor.

Yollarda uyarıcı olarak yerleştirilen trafik levhalarından eksik veya deformasyona uğramış trafik tanzim uyarı levhalarının montaj çalışmalarını da sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kendi bünyesinde kaliteli ve daha az maliyetli olarak trafik levhası üretiyor.

Bugüne kadar il genelinde 147 bin 775 adet Trafik Levhası montajı yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarda kullanılan 69 bin 914 trafik levhasını bünyesinde bulunan baskı makinesi ile üretti. Bu sayede 14 Milyon 332 bin 370 TL tasarruf sağlayan Büyükşehir Belediyesi, baskı makinesi ile birlikte alımı yaptığı Laminasyon makinesi ile de 2 yıl kullanım ömrü olan levhaların kullanım ömrünü 10 yıla kadar uzatıyor.