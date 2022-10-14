Muğla haberleri... Bodrum Belediyesi, İlk Kez Düzenlenen 'Bodrum Turizm Forumu'na Ev Sahipliği Yapıyor

Muğla haberi: Sürdürülebilir turizmin geleceğine kapı açan Bodrum, ilk kez bu yıl düzenlenen Bodrum Turizm Forumu’na ev sahipliği yapıyor. Bodrum Belediyesi, Bodrum Tanıtma Vakfı, Akdeniz Turizm Vakfı ve 34’üncü Amerikan Hastanesi Bodrum Cup iş birliğiyle düzenlenen Bodrum Turizm Forumu, “Mavi Ekonomi” odağıyla başladı.

YİĞİT KAZBEK

Sürdürülebilir turizmin geleceğine kapı açan Bodrum, ilk kez bu yıl düzenlenen Bodrum Turizm Forumu'na ev sahipliği yapıyor. Bodrum Belediyesi, Bodrum Tanıtma Vakfı, Akdeniz Turizm Vakfı ve 34'üncü Amerikan Hastanesi Bodrum Cup iş birliğiyle düzenlenen Bodrum Turizm Forumu, "Mavi Ekonomi" odağıyla başladı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Bodrum Turizm Forum'u, Kempinski Barbaros Bay Bodrum Hotel'de dünya ve Akdeniz turizmine yön veren pek çok ismi ağırlıyor. "Mavi ekonomi hakkında yeniden düşünmek" başlığıyla düzenlenecek panellerde, sürdürülebilir ekonomik büyüme, yetenek ve hizmet mükemmelliği kültürü, bilim ve inovasyon ile mavi ekonomi başlıkları ele alınacak.

Bodrum Belediyesi, Bodrum Tanıtma Vakfı, Akdeniz Turizm Vakfı ve 34'üncü Amerikan Hastanesi Bodrum Cup iş birliğiyle düzenlenen Bodrum Turizm Forumu'nun açış konuşmasını, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cup Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, Kempinski Barbaros Bay Bodrum Hotel Genel Müdürü Mehmet Doğan Ferman ve Akdeniz Turizm Forumu Başkanı Tony Zahra yapacak.

BODRUM'UN GÜNDEMİ "MAVİ EKONOMİ"

Mavi ekonomi, ekonomik büyümeyi deniz yoluyla geçimini sağlayanların geçim kaynaklarının gelişmesini ve korunmasını desteklerken aynı zamanda denizlerin ve kıyı alanlarının çevresel sürdürülebilirliğini sağlamaya odaklanıyor. Mavi kaynaklar için riskleri azaltmayı ve bu kaynakların üretilmesine kadar, deniz ve kıyı bölgelerindeki tüm üretim ve pazarlama faaliyetlerini kapsamına alıyor. Bodrum Turizm Forumu'nun odağını oluşturan "Mavi ekonomi hakkında yeniden düşünmek" başlığına yönelik değerlendirmeyi, turizmle ilgili küresel danışmanlık hizmeti veren Aptamind Partners CEO ve kurucusu Aradhana Khowala paylaşıyor.

PANELLERDE TURİZMİN GELECEĞİ ELE ALINACAK

Ulusal ve uluslararası konuşmacıların katılımıyla yapılacak ve gün boyu sürecek paneller şöyle:

"Mavi ekonominin gücü", "Akdeniz ve sürdürülebilir ekonomik büyüme", "Yaklaşan düzenlemeler, yönergeler ve Akdeniz'de Avrupa Birliği (AB) ve AB dışı ülkeler üzerindeki potansiyel etkileri", "Yetenek ve hizmet mükemmelliği kültürü", "Bilim ve inovasyon güçlerini birleştirirse", "Mavi ekonomi, başarısızlıklar, zorlukları fırsata dönüştürmek-iyi bir uygulama örneği olarak Bodrum."