Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla haberi... Muğla Odaları ve Borsa'da seçim heyecanı

Ekonomi Haberleri

Muğla haberi... Muğla Odaları ve Borsa'da seçim heyecanı

Muğla habere göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsalardaki organ seçimlerinin belirsizliğinin ortadan kalkması sonrası Muğla'daki Muğla Ticaret Borsası, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Milas Ticaret ve Sanayi Odası, Bodrum Ticaret Odası, Marmaris Ticaret Odası ve Fethiye Ticaret...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsalardaki organ seçimlerinin belirsizliğinin ortadan kalkması sonrası Muğla'daki Muğla Ticaret Borsası, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Milas Ticaret ve Sanayi Odası, Bodrum Ticaret Odası, Marmaris Ticaret Odası ve Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nda Eylül-Kasım aylarında organ seçimleri yapılacak.

TOBB Genel Sekreteri'nin imzasıyla 16 Ağustos tarihinde yayımlanan seçim genelgesi ile 'seçimlerin erteleneceği' söylentilerinin de önü alınırken, yayımlanan genelgede "5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 84'üncü maddesi gereği oda ve borsaların organ seçimleri 2022 yılının Ekim ve Kasım ayları içinde yapılacaktır. Bu nedenle, oda ve borsaların organ seçimlerine yönelik her türlü tedbirin alınması ve gerekli işlemlerin zamanında yerine getirilmesi gerekmektedir" denildi.

TOBB Genel Sekreterinin seçim genelgesi sonrası Muğla'da bulunan Ticaret, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Muğla Ticaret Borsasında seçim hazırlıkları başladı. Odalarda Eylül-Kasım ayları içinde yapılacak olan meslek komiteleri seçimi, yönetim kurulu, disiplin kurulu, meclis başkanı ve yönetim kurulu başkanlığı seçimleri için hareketlilik başladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Marmaris Türkiye Bodrum Muğla Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title