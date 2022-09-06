Muğla haberi! Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan'da Kıl Keçisi Dağıtacak Ekonomi Haberleri Muğla haberler... Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan’da kadın üreticilere keçisi dağıtacak. Başvurular, 10 Eylül 2022 tarihinde başlayacak, 20 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan'da kadın üreticilere keçisi dağıtacak. Başvurular, 10 Eylül 2022 tarihinde başlayacak, 20 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin maddi bağımsızlığını kazanmak ve ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlar için başlattığı kıl keçisi projesi kapsamında Ortaca, Dalaman, Kavaklıdere, Menteşe, Ortaca, Köyceğiz ve Ula ilçelerinde 266 kadın üreticiye 798 kıl keçisi dağıtımı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi 7 ilçenin ardından Muğla'nın Yatağan ilçesinde de 18-45 yaşları arasında kadın üreticilere kıl keçisi dağıtacak. Başvurular 10 Eylül 2022 tarihinde başlayacak, 20 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Başvurular, Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na yapılacak. Kıl keçisi dağıtımı ile ilgili (0252) 214 14 06 / 3305, 3306, 3309, 3312 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alınabilecek. Kaynak: ANKA / Ekonomi Yatağan Eylül Muğla Yerel Ekonomi Haberler

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