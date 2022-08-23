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Muğla haber | "Star Flyer" Bodrum Limanına yanaştı

Ekonomi Haberleri

Muğla haber | 'Star Flyer' Bodrum Limanına yanaştı

Muğla haber: Malta bayraklı "Star Flyer" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Malta bayraklı "Star Flyer" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Rodos Limanı'ndan yola çıkarak Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaşan 72 metrelik "Star Flyer"de çoğunluğu ABD, İngiliz ve Almanya'dan 127 yolcu ile 72 personel bulunuyor.

Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş ve alışveriş yaptı. Bazıları da Bodrum kıyılarında denize girdi, tarihi alanları gezdi.

Kruvaziyerin akşam saatlerinde Dalyan Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Ekonomi

Bodrum Malta Muğla Star Ekonomi Haberler

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