Muğla haberi: Bodrum'da kruvaziyer gemi hareketliliği: 2 gemide 5 bin 316 turist geldi

Gelen Muğla haberlerine göre Bodrum'da kruvaziyer gemi hareketliliği: 2 gemide 5 bin 316 turist geldi Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen 2 yolcu gemisi, toplamda 5 bin 316 yolcuyu ilçeye getirdi.

Bodrum'da kruvaziyer gemi hareketliliği: 2 gemide 5 bin 316 turist geldi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen 2 yolcu gemisi, toplamda 5 bin 316 yolcuyu ilçeye getirdi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da kruvaziyer gemi hareketliliği devam ediyor. İlçeye son olarak 2 büyük yolcu gemisi geldi. Malta bayraklı 262 metre boyundaki Mein Schiff Herz, İstanbul'dan Bodrum'a geldi. Gemide çoğunlukta Alman 1696 yolcu ve 720 personel bulunuyor. Dev gemi, saat 22.00'da Yunanistan'ın Rodos Adası'na gidecek.

Diğer yolcu gemisi ise ilçeye gelen en büyük yolcu gemisi olma özelliğini taşıyan Odyssey of the Seas. Bahama Adaları bayraklı 347 metre boyundaki dev gemi, Kıbrıs'taki Limasol kentinden gelen gemide ağırlıklı olarak ABD uyruklu 3 bin 620 yolcu, 1651 mürettebat bulunuyor.

Gemi akşam saat 22.00'da Kuşadası'na gitmek üzere Bodrum'dan ayrılacak.