Muğla haber | Bahama bandıralı kruvaziyer Seabourn Encore Bodrum'a yanaştırıldı - Haberler

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Muğla haber | Bahama bandıralı kruvaziyer Seabourn Encore Bodrum'a yanaştırıldı

Muğla haber | Bahama bandıralı kruvaziyer Seabourn Encore Bodrum'a yanaştırıldı

Gelen Muğla haberlerine göre Bahama bayraklı kruvaziyer Seabourn Encore, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

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Bahama bayraklı kruvaziyer Seabourn Encore, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

Bodrum Cruise Port iskelesine yanaşan ve Çeşme Limanı'ndan gelen 334 yolcu ile 424 personelin bulunduğu 180 metrelik gemideki çoğunluğu ABD'li ve İngiliz turistler, çıkış işlemlerinin ardından iskeleden ayrıldı.

Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet caddelerinde yürüyüş yapan turistler, buralarda hediyelik eşyalardan da satın aldı.

Gemi gece saatlerinde Yunanistan'ın Rodos Limanı'na hareket edecek.

AA / Ali Ballı - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri Bodrum Bahama Çeşme Ekonomi Haberler

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