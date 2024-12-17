Üye Girişi
Haberler
Avrupa Birliği, Türkiye'ye mülteciler için ek 1 milyar euroluk fon sağlayacak
Leyen'in Ankara ziyareti sonrası AB'den mülteci hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de ne PKK'nın ne de DEAŞ'ın yeri yok
Erdoğan'dan zirve sonrası net mesaj: Suriye'de bu 2 örgütün yeri yok
Üst düzey yetkililerden ABD'yi panikleten iddia: Türkiye, Suriye'ye kapsamlı bir saldırı başlatacak
Türkiye'nin hazırlığı Beyaz Saray'ın uykularını kaçırdı
Colani'den 'Beni terörist olarak tanımlamayın' çağrısı
Dünyanın gündemindeki adamın adı değişti

Muğla Gelişim Platformu'nda Gelişim Vurgusu

Muğla Gelişim Platformu'nda Gelişim Vurgusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Gelişim Platformu'nun düzenlediği toplantıda, Muğla'nın çeşitli alanlardaki gelişim projelerini ele aldı. Gençlerin projeleriyle Muğla'nın gelecekte fark yaratacağını söyledi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Gelişim Platformu'nun düzenlemiş olduğu 'Geleneksel Grup Toplantısı'na katıldı. Muğla'nın gelişimine yönelik projelerin konuşulduğu toplantıda Akbıyık, "Siyasi farklılıklarına rağmen Muğla'mızın gelişmesi için bir araya gelen, düşünen, proje üreten gençlerimiz; Muğla'mızın önümüzdeki yıllarda birçok alanda farkını ortaya koyacağını gösteriyor" dedi.

Muğla Gelişim Platformu Başkanı Burak Nizamoğlu, Muğla'da gerçekleştirilen ve devam eden projeler hakkında Muğla Valisi İdris Akbıyık'a bilgi verdi.

Vali Akbıyık: "Muğla, birlikte gelişecek"

Toplantıda konuşan Akbıyık, "Muğla'nın her alanda gelişmesini amaçlayan Muğla Gelişim Platformu ile bir araya geldik. Muğla Gelişim Platformu üyeleriyle İlimizin altyapı ve üstyapı projelerinin yanında sanattan, spora, turizmden, ticarete, eğitimden, sağlığa, stadyumdan, hipodroma birçok konuda istişarelerde bulunduk. Siyasi farklılıklarına rağmen Muğla'mızın gelişmesi için bir araya gelen, düşünen, proje üreten gençlerimiz; Muğla'mızın önümüzdeki yıllarda birçok alanda farkını ortaya koyacağını gösteriyor. Muğla'mız el birliğiyle, iş birliğiyle, gönül birliğiyle bilimin ışığında yapılacak çalışmalarla gelişecek. Muğla Gelişim Platformu Başkanı Burak Nizamoğlu ve üyelerine nazik davetleri ve keyifli sohbetleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Nizamoğlu: "Muğla'mıza değer katacak projeleri konuştuk"

Muğla Gelişim Platformu Başkanı Burak Nizamoğlu, "Muğla Gelişim Platformu olarak aylık toplantımızı gerçekleştirdik. Valimiz Sayın Dr. İdris Akbıyık Beyefendi ile istişare etme fırsatı bulduğumuz toplantımızda Muğla'mıza değer katacak projelerimizi masaya yatırdık. Valimiz bugüne kadar Muğla'ya faydalı her konuya göstermiş oldukları alakayı projelerimize de gösterdiler. Çok verimli ve keyifli bir toplantı oldu. Kendilerine yoğun mesailerine rağmen bizlere ayırdıkları vakit için ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eder, kolaylıklar dileriz" diye konuştu.

Toplantının devamında, Muğla'nın gündemi ve vatandaşların problemleri ele alındı. Platform üyeleri ile Vali Akbıyık arasında çeşitli konularda görüş alışverişi yapıldı. Muğla Gelişim Platformu Üyesi Atakan Özkaya, Muğla Valisi İdris Akbıyık'a teşekkür plaketi verdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Erdoğan'dan zirve sonrası net mesaj: Suriye'de bu 2 örgütün yeri yok
img

Eve giderken hayatının şokunu yaşadı
img

"Türklerin bin yıllık hayalini Erdoğan başardı"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dondurucu soğukta ucuz pirinç kuyruğu
700 liralık ürünü 220 liraya almak için saatlerce beklediler
Sözde hocanın kadınları hedef aldığı videoya tepki yağıyor
Kadınları hedef alırken kullandığı dilin iğrençliğine bakar mısınız
Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Sibel Can'dan ünlü ismin ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Bir kadının boşandıktan sonraki inanılmaz değişimi
Bir kadının boşandıktan sonraki inanılmaz değişimi
İngiliz diplomatlar Şam'da HTŞ lideri Colani ile görüştü
"Terörist" dedikleri Colani ile masaya oturup 2 milyar TL bağışladılar
Rusya ile HTŞ arasındaki gizli görüşme ifşa oldu
Putin, Esad'ı deviren HTŞ liderine bakın ne teklif etmiş

Son Dakika Haberleri

Ölünce beni kim yıkayacak reklamı nedir? Ölünce beni kim yıkayacak hangi dizinin afişi? Ölünce beni kim yıkayacak neyin reklamı? 18 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! SON DAKİKA! Van okullar tatil mi? 18 Aralık Van'da okullar tatil edildi mi? 18 Aralık okullar tatil mi, ders işlenecek mi? Yarın okullar kar tatili mi, hangi illerde? Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 17 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! ATV CANLI YAYIN İZLE || 17 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? A101 19 ARALIK 2024 KATALOĞU! 19 Aralık A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? CANLI ALTIN KURU | 17 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 16 Aralık Pazartesi reyting sonuçları! 16 Aralık 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 16 Aralık'ta kim zirveye çıktı? 18 Aralık okullar tatil mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.