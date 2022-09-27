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Muğla ekonomi haberi: Mega yat "Titan" yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi

Ekonomi Haberleri

Muğla ekonomi haberi: Mega yat 'Titan' yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi

Edinilen Muğla gelişmesine göre Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Titan", yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Titan", yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Bermuda bayraklı, 80 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki yat Fethiye Limanı'na yanaştı.

Aliağa Rafinerisi'nden yat için tankerle getirilen akaryakıt karadan ikmal edilmeye başlandı.

İçerisinde 30'dan fazla kabin bulunan yatta, spor solunu, güvertede jakuzi, sinema, plaj kulübü gibi birçok özellik bulunuyor.

Mısır'dan gelen yatın, ikmalin ardından limandan ayrılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Ekonomi

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