Muğla ekonomi haberi... Halikarnas Çalışma Grubu'nun Bodrum için sözü var

Bodrum Ticaret Odası seçimlerine 10 gün kala adaylardan iş adamı Engin Kaplan, seçim çalışmalarını hızlandırdı. "Bodrum'da mevsim değişiyor" sloganıyla yola çıkan Kaplan, "Bodrum iş dünyasının yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri de istihdam sorunudur. Bodrum iş hayatında etkin olan sektörleri besleyecek yönde eğitim veren kurumlara ihtiyaç vardır. Bu yönde stratejik çalışmalar içinde bulunmalıyız" dedi.

2 Ekim'de yapılacak Bodrum Ticaret Odası seçimlerine kısa bir süre kala Halikarnas Çalışma Grubunun adayı iş insanı Engin Kaplan çalışmalarını sürdürüyor. 'Bodrum'da mevsim değişiyor' sloganıyla yola çıkan Kaplan yerel esnafın sorunlarına dikkat çekerken, işletmelerin kalkınması için eğitimin önemine vurgu yapan Kaplan, "Bodrum iş dünyasının yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri de istihdam sorunudur. Ülkemiz işsizlik sorunu ile mücadele ederken Bodrum iş dünyasının sürekli devam eden bir çalışan sorunu vardır. Bunun altında yatan en önemli etkenlerden biri ara eleman yetiştiren eğitim kurumlarımızın yetersiz kalmasıdır. Bodrum iş hayatında etkin olan sektörleri besleyecek yönde eğitim veren kurumlara ihtiyaç vardır. Bu yönde stratejik çalışmalar içinde bulunmalıyız" dedi.

"Sözümüz var"

Bodrum'a ve esnafa sözünün olduğunu söyleyen Kaplan, "Biz seçim takvimini üyelerimize zamanında duyuracağız. Gazete ilanlarını gizlice vermeyeceğiz. Üyelerimize oy haklarını kullanabilmeleri için SMS, e-mail, sosyal medya, bilboard ve kurumsal sitemiz üzerinden zamanından bildirim yapacağız. Borcu olduğu için kime oy vereceğine bakmadan üyelerimizin demokratik hakkını kullanmasına imkan tanıyacağız" diye konuştu.

Tedarik sorunu var

Bodrum'da tedarik sorunu olduğunu belirten Kaplan, "Bodrum iş hayatını besleyen sektörlerin tedarik zinciri, depolama sorunu, sanayi sitesi sorunu, çevre sorunu, su sorunu gibi konular üzerinde çalışılmalıdır. Yerel esnafın, Bodrum'un asıl yükünü çeken yerel işletmelerimiz ve tesislerimizin mücadele ettiği alanlarda, yanında hissettiği destek ve çözümler üretilmelidir. Bu sonuçlar sağlıklı bir değişim ile mümkündür" diye konuştu. - MUĞLA