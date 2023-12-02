Muğla, Ege Bölgesi İhracatında Lider

Muğla, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Ege Bölgesi ihracat rakamlarında Ocak-Ekim arasında 912 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün lider olduğu Muğla, 2023 yılında da başarılı bir performans sergiledi.

Su ürünleri, çam balı ve börülce üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Muğla, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Ege Bölgesi ihracat rakamlarında Ocak-Ekim arasında 912 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 575 milyon dolarlık ihracatla açık ara lider olduğu Muğla'da, 2023 yılının Ocak-Ekim döneminde 912 milyon dolar ihracat performansı ortaya koydu.

2022 yılında 1 milyar 14 milyon dolarlık ihracata imza atarak tarihinde ilk kez 1 milyar doları aşan Muğla ithalatta da 384 milyon dolarlık bir performans sergiledi.

528 milyon dolar dış ticaret fazlası veren Muğla'nın ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 237 olarak gerçekleşti. Muğla'da madencilik sektörü 103 milyon dolar, hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü 53 milyon dolar ihracata imza attı.

Eskinazi; "Büyümeye pozitif katkı vermek istiyoruz"

Ege Bölgesi'nin tarih boyunca ihracatçı kimliğiyle öne çıktığının altını çizen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2023 yılının 10 aylık diliminde de Ege Bölgesi'nin bu karakterini ortaya koyduğunu ve 8,1 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğini dile getirdi. 2023 yılına girerken hedeflerini mevcudu korumak olarak belirlediklerini hatırlatan Eskinazi, "Türk ihracatçıları olarak pandemi sonrasında güzel bir ivme kazanmıştık. Avrupa ve Amerika pazarları tedariklerinde Türkiye'yi önceliklendiren bir pozisyon almaya başlamıştı. 2021 yılında işler iyi giderken, dünyadan ayrışan ekonomi politikamız, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında artan enerji maliyetleri ve küresel ekonomideki resesyon işleri tersine döndürdü. Finansmana erişimde yaşadığımız zorluklar, yüksek enflasyon ve enflasyon oranında artmayan ve düşük kalan döviz kuru Türk ihracatçısının sermayesini eritti ve fiyat tutturamaz hale geldik. Tüm bu olumsuz tabloya rağmen Türk ihracatçısı 2023 yılında 2022 ihracat seviyesini yakalayarak büyük bir başarı gösterdi. Bu tablo böyle devam ederse korkarım 2024 yılında mevcudu korumak mümkün olmayacak. İhracattaki yüzde 10 artış hedefimize ulaşmak için ihracatçılarımızın yollarındaki taşların temizlenmesi gerekiyor. İhracatçılar olarak büyüme rakamlarına yeterli katkıyı koyamamaktan dolayı mutsuzuz" şeklinde konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre; Ege Bölgesi Cumhuriyetin 100. yılının 10 aylık döneminde 43,5 milyar dolar dış ticaret hacmine ulaşırken, Ege Bölgesi'ndeki 9 ilde dış ticaret fazlası vermeyi başardı. - MUĞLA