Muğla Datça'da Turfanda Patates Hasadı Başladı

Muğla'nın Datça ilçesinde turfanda patates üretimi yapılan tarlalarda hasat başladı.

Sabah erken saatlerden itibaren tarlalara gelen üreticiler, traktör yardımıyla sökümünü yaptıkları patatesleri topraktan arındırıp selelere alıyor. Ürünler, buradan ülkenin dört bir yanına gönderiliyor.

Patates üreticisi Servet Demir, Türkiye'nin ilk turfanda patatesinin Datça'da yetiştiğini söyledi.

Bu yılki mahsulden memnun olduklarını ifade eden Demir, "Dönümde 4-5 ton ürün almayı hedefliyoruz. Günlük yaklaşık üç araba Denizli ve İzmir'deki hallere gönderiyoruz. Hasat mayıs sonuna kadar devam eder. Sonra da Adana'da hasat başlıyor." dedi.

Kızlan Mahallesi'nde 550 dönümde patates üretimi yapan İdris Dören de bu yıl verimin yüksek olduğunu belirtti.

Datça'da yaklaşık 3 bin dönümlük alanda patates üretimi yapılıyor.