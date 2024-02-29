Muğla'dan Almanya'ya Füme Alabalık İhracatı

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Sahil Ceylan Mahallesi'nde üretilen ve işlenerek füme şekline getirilen alabalıklar gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra Almanya'ya gönderildi.

Seydikemer'e bağlı Sahil Ceylan Mahallesi'nde bulunan alabalık çiftliği kaliteli ve lezzetli füme alabalık ürünleriyle müşterilerine hizmet veriyor. Füme alabalık, özellikle Avrupa ülkelerinde oldukça popüler bir ürün ve yüksek talep görüyor. İhracat yoluyla bu ürünleri yurt dışındaki müşterilere ulaştırarak Türk alabalık sektörünü uluslararası arenada temsil eden bu çiftlik Muğla ekonomisi için de önemli bir yer teşkil ediyor.

Çiftlikte üretilen ve işlenerek füme haline getirilen 16 ton füme alabalık, gerekli kontroller yapıldıktan sonra Almanya'ya gönderildi. - MUĞLA