Muğla'daki orman köylülerine destekler devam ediyor

Orman ve Köy İşleri Genel Müdürlüğü (ORKÖY) tarafından Muğla'daki orman köylülerine yapılan destekler devam ediyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü kanalıyla orman köylüsüne Milas Orman İşletme Müdürlüğünde ORKÖY destekleri kapsamında 5 aileye süt sığırcılığı ve 4 aileye fenni arıcılık desteği sağlandı. Dalaman Orman İşletme Müdürlüğünde ise 1 aileye traktör desteği yapıldı.

ORKÖY kanalıyla gerçekleştirilen desteklerin bundan sonraki süreçte de devam edeceği açıklandı. - MUĞLA