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Muğla'da Ziraat Odaları Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Muğla'da Ziraat Odaları Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi
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Muğla ili Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemlerinin Ziraat Odaları tarafından yapılması gerektiği vurgulandı. Üreticilerin sorunları ele alındı ve 2025 yılı ÇKS başvuru işlemleri için hazırlıklar değerlendirildi.

Muğla ili, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Menteşe Ziraat Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemlerinin tamamının Ziraat Odaları tarafından yapılması amacıyla seçilen pilot illerdeki çalışmanın sonuçlarının Bakanlık ve Ziraat Odaları Birliği Genel Merkezi tarafından değerlendirildiği açıklandı.

Muğla İli Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısından ayrıca, Muğla'daki üreticilerin sorunları maddeler halinde ele alındı. 2025 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru işlemlerinin Ziraat Odalarında sorunsuz tamamlanması ve 2026 yılına hazırlıklar konusunda oda başkanları görüşlerini açıkladılar.

"ÇKS işlemlerinin tamamı Ziraat Odaları tarafından yapılmalı"

Türkiye Ziraat Odaları Merkez Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, ÇKS işlemlerinin tamamının Ziraat Odaları tarafından yapılması gerektiğini belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği arasında 2025 yılında Aydın, Edirne ve Bayburt illeri Çiftçi Kayıt Sisteminde pilot uygulama gerçekleştiriyor. Pilot uygulama çalışmalarının sonuçlarının değerlendirmesi Genel Merkezimiz ve Bakanlığımız arasında devam ediyor. Ziraat Odaları nasıl ki çiftçi belgesi veriyorsa, Çiftçi Kayıt Sistemini çiftçi belgesi için nasıl ki çiftçilerimizin bulundukları kırsal mahallelere giderek yerinde yapıyorsak, ÇKS işlemlerini de çiftçilerimizin İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine gitmeden yapabiliriz. Hem çiftçilerimizin zaman ve iş kaybının önüne geçmiş oluruz, hem de İl ve İlçe tarım Müdürlüklerimizin iş yükünü almış oluruz. Temennimiz 2026 yılı ÇKS ile ilgili tüm işlemlerinin Ziraat Odalarımız tarafından yapılmasıdır" dedi.

Çiftçiler adına verimli geçen toplantının ardından üreticilerimizin yaşamış olduğu sorunlar maddeler halinde hazırlanıp Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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