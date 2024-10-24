Muğla'da Zeytinyağı Üreticilerine İstişare Toplantısı Düzenlendi

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin hasat dönemi öncesinde zeytinyağı üreticilerine yönelik istişare toplantısı düzenledi. Muğla genelindeki zeytinyağı fabrika işletmeleri ile üreticiler ve sektör paydaşlarının katıldığı toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "Muğla, Bakanlığımızın sağladığı teşvik ve destekler sayesinde, kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretimi ile dış ticarette önemli bir argümana daha kavuştu. Bugün, şehrimizin adıyla markalaşan zeytinyağlarını dünyanın pek çok ülkesine göndermenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşen 'Zeytinyağı İstişare Toplantısı'na üreticiler ve işletmelerin yanı sıra, kurum müdürleri ve STK'ların temsilcileri katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, zeytinyağı üretim sürecinde uyulması gereken gıda hijyeni ve iyi uygulama kuralları hakkında bir sunum yapıldı.

TÜİK-2023 verilerine göre Muğla'da yaklaşık 19.7 milyon adet zeytin ağacı bulunduğunu ve 175 bin ton dane zeytin üretimi yapıldığını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, özellikle organik ve iyi tarım uygulamalarının zeytin üretiminde de yaygınlaşmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Saylak, Muğla genelinde 2023 verilerine göre 762 üreticinin 55 bin dekarlık alanda organik tarım yaptığını, 116 üreticinin ise yaklaşık 14 bin dekarda iyi tarım uygulaması ile üretime devam ettiğini kaydetti. Saylak, "Bakanlığımızın yol göstericiliğinde, İl ve İlçe Müdürlüklerimizin rehberliğinde başlatılan iyi tarım uygulamalarının yaygınlaşması, Muğla'nın her alanda kaliteli ürünü hedefleyen bir üretim modelini benimsediğini, üreticilerimizin de bu konuda giderek daha fazla bilinçlendiğini gösteriyor." dedi.

Zeytin üretimi ve yetiştiriciliğinin kadim bir kültür olduğu Muğla'da, kaliteli zeytinyağı üretiminin geliştirilmesi yönünde çok ciddi adımlar atıldığını anlatan Saylak, yağlık zeytin üretiminde 162 bin 282 ton üretim miktarı ile Türkiye 2'ncisi olan Muğla'nın, sofralık ve yağlık toplam zeytin üretiminde ise 174 bin 398 ton ile ülke sıralamasında dördüncülüğe yerleştiğini söyledi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak son yıllarda Muğla coğrafyasındaki zeytin ağaçlarında yaşanan verimsizliklerin önüne geçmek ve üretimde kaliteyi artırmak amacıyla bir dizi çalışma başlattıklarını kaydeden Saylak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlk olarak, Menteşe, Yatağan, Milas, Bodrum ilçelerimizde 'Zeytinlerde Verimsizliğin Nedenlerinin Tespiti ve Sorunlarının Giderilmesi Projesi' hazırlayarak 54 çiftçimizle 455 dekar alanda bir çalışma gerçekleştirdik. Bu proje kapsamında 2 adet erken uyarı sistemi kurduk, akabinde bu sayıyı 5'e çıkardık. 2023 yılında sona eren projenin başarıya ulaştığını görmekten mutluyuz. Bunun yanı sıra; Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü İyi Tarım ve Organik Tarım Daire Başkanlığınca desteklenen ve Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan 'Zeytinde İyi Tarım Uygulamaları' ile 'Organik Zeytinyağının Öyküsü' projeleri kapsamında zeytinlik alanlarında kuraklık etkilerinin azaltılması amacıyla İl geneli üreticimize 400 dekar alan için 2.350 kg kaolin kilinin dağıtımını yaptık."

Zeytin ve zeytinyağı üreticisine tam destek

Muğla'da zeytinin kaliteli ve kayıpsız olarak zeytinyağına dönüşmesini sağlamak ve 'marka' ürün üretimini teşvik etmek amacıyla 2019 yılında bir 'Zeytinyağı Kalite Yarışması' başlattıklarını söyleyen Saylak, bu yıl 5'ncisi düzenlenen ve her yıl daha fazla üreticinin katılımıyla zenginleşen yarışma sayesinde, Muğla'da 2019-2024 yılları arasında 50 zeytinyağı markası oluştuğunu ifade etti. - MUĞLA