Muğla'da Zeytinyağı Kalite Ödülü Yarışması Başladı

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Zeytinyağı Kalite Ödülü' yarışmasının başvuruları başladı. Yarışma, kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretimini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Zeytinyağı Kalite Ödülü' yarışmasının başvuruları başladı.

Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden birisi olan Muğla'da hasat bitimi sonrası düzenlenen yarışmaya her geçen yıl katılımcı sayısı artarak devam ediyor. Yarışmadaki amaç kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretimine teşvik amacı taşırken, dereceye giren üreticiler yarışma sonunda ödüllendiriliyor.

Bugün (11 Aralık) başlayan yarışma başvuruları, yarışmaya katılacak üreticiler tarafından numune zeytinyağı ile birlikte Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne yapılacak. Başvurular 31 Ocak 2024 mesai bitiminde sona erecek. - MUĞLA