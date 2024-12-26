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Muğla'da Yangından Zarar Gören Tarım Alanları İçin Zeytin Fidanı Dağıtımı Başlatıldı

Muğla'da Yangından Zarar Gören Tarım Alanları İçin Zeytin Fidanı Dağıtımı Başlatıldı
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Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Menteşe İlçesi'nde yangından zarar gören tarım alanlarında yeniden ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 8.250 zeytin fidanı dağıttı. Bu girişim, bölgenin tarım potansiyelini canlandırmayı ve halkın ekonomik kayıplarını azaltmayı amaçlıyor.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, Menteşe İlçesi Kıran Mahallesi'nde yangından zarar gören tarım alanlarında yeniden ağaçlandırma çalışmaları kapsamında zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Bölge halkına ekonomik destek sağlamayı amaçlayan bu çalışma, bölgenin tarım potansiyelini yeniden canlandırmayı hedefliyor. İlk etapta 8 bin 250 adet zeytin fidanı dağıtılırken, ilerleyen süreçte bu sayı artırılacak.

Yangından zarar gören arazilere destek

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Çatakbağyaka, Sarnıç, Denizova ve Kıran Mahallelerinde 30 Eylül - 18 Ekim 2024 tarihlerinde meydana gelen yangınlarda toplamda 1.025 dönüm tarım alanı zarar gördü. Yangınlar özellikle zeytin ağaçlarını etkileyerek bölge halkının geçim kaynağı olan zeytin üretimini olumsuz yönde etkiledi. Bölge halkının ekonomik kayıplarını azaltmak ve yeniden üretimi teşvik etmek amacıyla Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ÇEKUD (Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği) ile iş birliği yaparak zeytin fidanı dağıtımını başlattı.

Muğla: Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı merkezi

Muğla, Türkiye'nin önde gelen zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 verilerine göre, Muğla'da 19 milyon 700 bin zeytin ağacı bulunuyor ve yıllık 174 bin ton zeytin üretimi gerçekleştiriliyor. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 18 bin 712 zeytin üreticisinin bulunduğu şehirde, zeytin tarımı hem ekonomik hem de kültürel açıdan büyük bir önem taşıyor.

Muğla'nın zeytin ve zeytinyağı, yalnızca Türkiye pazarında değil, uluslararası arenada da geniş bir talep görüyor. Coğrafi işaret almış olan Milas zeytinyağı, bölgenin kalitesini dünya çapında kanıtlamış durumda. Bölgenin iklim özellikleri ve coğrafi yapısı, zeytinyağı üretiminde kaliteyi artıran önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Ekonomik ve çevresel katkı

Yangından zarar gören alanların yeniden yeşillendirilmesi amacıyla başlatılan zeytin fidanı dağıtım kampanyası, bölgenin tarımsal üretim potansiyelini geri kazanmasını hedefliyor. ÇEKUD ve Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün iş birliğiyle ilerleyen günlerde yeni fidan dağıtımları da planlanıyor. Böylece hem doğanın kendini yenilemesine katkı sağlanacak hem de zeytin üretiminin ekonomik faydaları bölge halkına yeniden ulaştırılacak.

Zeytin fidanlarının yüzde 6 eğime sahip arazilere uygun şekilde dağıtıldığını belirten yetkililer, yangından etkilenen bölgelerde yeniden bir üretim zinciri oluşturmayı amaçlıyor. Projenin, yangınlar sonrası oluşan ekonomik yaraları sarmak adına önemli bir adım olduğu ifade ediliyor.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak zeytinin Muğla'da sadece bir tarım ürünü değil, aynı zamanda kültürel ve ekonomik miras olduğunu bölgedeki tarımın yeniden canlandırılması için çalışmaların devam edeceğini açıkladı. Yangın felaketinin ardından başlatılan bu ağaçlandırma çalışmasının, yalnızca bölge ekonomisini değil, aynı zamanda doğanın ve insan yaşamının sürdürülebilirliğini destekleyeceğini belirten Saylak, "Fidanlar, yeni bir yaşamın simgesi olarak toprakla buluşurken, Muğla'nın güçlü tarım geleneği de yeniden canlanıyor" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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