Muğla'da Yabancı Turist Sayısında Düşüş
2025 yılının ilk 7 ayında Muğla'ya gelen yabancı turist sayısında, bir önceki yıla göre %5 oranında düşüş yaşandı. İngiltere, Rusya, Polonya ve Almanya gibi ülkelerden gelen turistlerin sayılarında azalma gözlemlendi.

İstanbul ve Antalya'dan sonra en fazla yabancı turistin ziyaret ettiği; Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi dünyaca ünlü turistik ilçesi bulunan Muğla'da, 2025 yılının 7 aylık döneminde gelen turist sayısında bir önceki yıla oranla yüzde 5 oranında düşüş yaşandı.

2024 yılının ilk 7 aylık döneminde 1 milyon 916 bin 22 yabancı turist girişi olan Muğla'ya, 2025 yılının aynı döneminde bu rakam 88 bin 182 düşüş ile 1 milyon 827 bin 840 olarak gerçekleşti. Ocak-temmuz aylarında gelen yabancı turist sayısında yüzde 5 olarak gerçekleşen düşüş sonrası Muğla'ya en fazla turist girişinin olduğu ülke sıralamasında İngiltere ilk sırada yer aldı.

İngiliz turist sayısında 46 bin 886 düşüş

Yıllık ortalama 1 milyon 500 bin İngiliz turistin ziyaret ettiği Muğla, 2025 yılında da 799 bin 260 kişi ile en fazla turist girişinin olduğu ülke oldu. İkinci sırada 198 bin 892 kişi ile Rusya Federasyonu, üçüncü sırada 160 bin 338 kişi ile Polonya ve dördüncü sırada 115 bin 337 kişi ile Almanya oldu.

Havalimanlarından 1 milyon 465 bin 388 giriş

Dalaman ve Milas-Bodrum gibi iki uluslararası havalimanına sahip Muğla'da yabancı turistik büyük bölümü havalimanlarından giriş yaptı. Buna göre, 2025 yılının ilk 7 ayında Dalaman Havalimanı'ndan giriş yapan yabancı turist sayısı 1 milyon 6 bin 841 olarak gerçekleşirken, Milas-Bodrum Havalimanı'ndan ise 510 bin 203 olarak gerçekleşti. 362 bin 452 yabancı turist ise Fethiye, Marmaris, Datça, Bodrum ve Milas limanlarından giriş yaptı. - MUĞLA

