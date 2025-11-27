Haberler

Muğla'da Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Üretim Alanı 6 Bin Dekara Ulaştı

Muğla'da gıda, ilaç ve kozmetik sektörlerinde kullanılan tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim alanı son 10 yılda 300 dekardan 6 bin dekara yükseldi. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu alanın geliştirilmesi için projeler yürütüyor ve çiftçilere eğitimler veriyor.

Muğla'da gıda, ilaç ve kozmetik gibi sektörlerde ham madde olarak kullanılan tıbbi ve aromatik bitkilerin, 10 yıl önce 300 dekar olan üretim alanı 6 bin dekara ulaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, doğada kendiliğinden yetişen tıbbi ve aromatik bitkilerden bilinçli tarımla yüksek verim ve gelir elde edilebilmesi için çalışma yürütüyor. Hazırlanan projelerle Muğla'nın tohumdan mamul maddeye kadar tıbbi aromatik bitkilerin üretileceği, işleneceği ve pazarlanacağı bir merkez haline dönüşmesi için çaba sarf ediliyor. Bu kapsamda hayata geçirilen "Tıbbi Aromatik Bitkilerin Yetiştiriciliği Projesi" ile kentte binlerce fide ve fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, AA muhabirine, Muğla ve ilçelerinde tarımsal kalkınmanın sağlanması, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretiminin teşvik edilmesi amacıyla yüzlerce çiftçiye eğitim verdiklerini söyledi.

Bölgenin zengin bitki çeşitliliği ve florasıyla tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinde önemli bir potansiyel barındırdığını belirten Baydar, "Ekonomik getirisi ve küresel olarak artan talebi göz önüne alındığında tıbbi ve aromatik bitkilerin önemi her geçen gün artıyor. Bu projedeki asıl amacımız verimsiz arazileri değerlendirmek. Buraları değerlendirirken ülkemizin açığı olan bitkileri yetiştirmek istedik. Projeye 2015'te ilk başladığımızda 300 dekar olan kayıtlı varlığımız bugün 6 bin dekara ulaştı." dedi.

Proje kapsamında 2015'ten bugüne 2 defa çalıştay yapıldığını hatırlatan Baydar, çıktı olarak da hangi ürünlere talep olduğuna dair analiz raporu hazırlandığını kaydetti.

Türkiye'de en büyük tıbbi aromatik kümelenmesinin Muğla'da oluştuğuna dikkati çeken Baydar, bu çalışmalara üreticilerin ve kentteki vakıf ile kooperatiflerin büyük destek verdiğini dile getirdi.

Baydar, amaçlarının doğayı ve çevreyi korurken sanayicinin de istediği kaliteli ürünü üretmek olduğuna işaret ederek, "Muğla, Türkiye'nin en büyük Anadolu adaçayı üreticisi. Bunun yanı sıra son yıllarda sakız, defne üretiminde büyük mesafe katettik." diye konuştu.

-"Ürünlerin değerlenmesi için distilasyon tesisi kuruluyor"

Baydar, kentte üretilen ürünlerin değere dönüşmesi çiftçinin emeğini karşılığını alması için de büyük bir çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Fethiye'de şu an tamamlanmak üzere olan bir distilasyon (damıtma) tesisi hazırladık. Orada ürettiğimiz ürünleri distile ederek piyasaya daha yüksek katma değerli ürün olarak sunacağız. Bundan en başta bize inanan, güvenen üreticimiz faydalanacak. Biz burada üreticilerimizin ürünlerini eder değerinde distile ederek pazarlamış olacağız. Çalışmamızda son aşamaya geldik. Artık tesisimizin makinesi ve ekipmanları alındı. İnşaatı da kısa zamanda tamamlanarak hizmete açılacak. Tesisimizde günde 6 ton ürün işlenecek."

Baydar, ekonomik getirisi ve küresel olarak artan talebin göz önüne alındığında tıbbi ve aromatik bitkilerin öneminin her geçen gün arttığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Ekonomi
