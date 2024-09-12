Muğla'da Tarımsal Üretim Planlaması ve Destekleme Modeli Tanıtılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Bitkisel ve Hayvansal Üretime yönelik yeni destekleme modeli ile Tarımsal Üretim Planlaması, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından düzenlenen üretici buluşmalarında Muğla çiftçilerine tanıtılıyor.

Muğla'nın 13 ilçesinde 569 mahalleyi kapsayacak şekilde üretici ve tarım paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin Tarımsal Üretim Planlaması ile başlayan yeni dönemi ve destekleme modelini anlattığı toplantılarda, Bakanlık tarafından belirlenen stratejik ürün ve yem bitkileri grubunun alacağı destekler, kadın üreticilere verilecek ilave destekler, su kaynaklarını merkeze koyan üretim planlaması, işlenmeyen arazilerin üretime kazandırılması gibi tüm başlıklarda sunum yapılarak, üreticilerin yeni döneme ilişkin merak ettiği sorulara yanıt veriliyor.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "Bitkisel Üretim Planlaması, Hayvansal Üretim Planlaması ve her iki alana yönelik desteklemeler, sözleşmeli tarım, tarım havzaları veya işletme bazında yapılacak iş ve işlemler konusunda önce teknik personelimizi bilgilendirdik, şimdi de üreticilerimizi bilgilendirmeye başladık. İlçe Müdürlüklerimiz tarafından organize edilen toplantılara üreticilerimizin, muhtarlarımızın, kooperatif ve birlik temsilcilerimizin ilgisi bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

Tarımda yeni bir dönem başladığını ve bu dönemin en önemli girdisinin de 'Su' olduğunu söyleyen İl Müdürü Barış Saylak, "Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen sürdürülebilir, verimli, kaliteli, kayıtlı, çevre ile dost üretim modeli, hem üreticimizi hem de tüketiciyi koruyan çok önemli düzenlemeler içeriyor. İhtiyaç duyulan miktarda ürünü, en uygun yerde üretilmesi, kaynak kullanımında optimizasyon, verimlilik ve tarımsal hasılada artış sağlanması hedefiyle yapılan bu düzenlemeler, çiftçimizin refah düzeyinin yükselmesine önemli katkılar sağlayacak, ürün pazarlamasında yaşanan sorunların önüne geçecek ve en önemlisi de başta su olmak üzere tüm doğal tarım kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımını temin edecek" dedi.

Düzenleme ile ilk kez bu yıl desteklemelerin üretim döneminden önce açıklandığını da hatırlatan Saylak, yeni dönemde destek tutarlarının maliyetler baz alınarak belirleneceğini ve değişime göre güncelleneceğini kaydetti. Üretici buluşmaları, 23 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek. - MUĞLA