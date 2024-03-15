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Muğla'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılık desteklemeleri ödendi

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla'da anaç koyun ve keçi, sürü yenileme ve arıcılık ve bal desteklemesi için 7 bin 075 üreticinin hesaplarına 67 milyon 615 bin 640 TL destekleme ücretlerini bugün saat 18.00'dan sonra hesaplarına yatırdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Muğla'da anaç koyun ve keçi, sürü yenileme ve arıcılık ve bal desteklemesi için 7 bin 075 üreticinin hesaplarına 67 milyon 615 bin 640 TL destekleme ücretlerini bugün saat 18.00'dan sonra hesaplarına yatırıyor.

2023 yılı Hayvancılık Desteklemeleri kapsamında Muğla'da toplamda 67 milyon 615 bin 640 liralık destek ödemesi 15 Mart Cuma günü saat 18: 00'dan itibaren yetiştiricilerin hesaplarına yatıyor.

Anaç Koyun Keçi Desteklemesi kapsamında Bin 701 küçükbaş yetiştiricisine 138 bin 418 baş hayvan için 13 milyon 841 bin 800 TL destek ödemesi, Sürü Yenileme Desteği kapsamında Bin 243 küçükbaş yetiştiricisine 31 bin 790 baş hayvan için milyon 358 bin TL destek ödemesi, Arılı Kovan Desteği olarak 4 bin 131 üreticiye 813 bin 306 arılı kovanı için 47 bin 41 bin 840 TL destekleme ödemesi yapılıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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